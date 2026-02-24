金多寶︱翁子光多次為排片申訴　田啟文：唔好剩係天地、畀返人間

集結台港金像金馬主演陣容電影《雙囍》即將於2月26日大年初十在香港上映，電影今日（24日）舉行香港首映禮，導演許承傑攜同金像影后余香凝、劉冠廷與田啟文等出席，慶祝新作在賀歲第二檔面世。三位於首映禮上接受傳媒訪問，田啟文笑言《夜王》勢頭無人能擋，希望電影在新春第二周上映，在觀眾觀賞賀歲片後抽時間再入場。

劉冠廷、余香凝、田啟文。（陳順禎 攝）

劉冠廷。（陳順禎 攝）

余香凝。（陳順禎 攝）

田啟文。（陳順禎 攝）

翁子光多番為《金多寶》天地場排片申訴 田啟文：唔好剩係天地、畀返啲人間嚟！

近日《金多寶》導演翁子光接連於社交媒體發長文，表示院線在排片上略為不公，田啟文直指有留意到該帖文，認為有良性競爭機會並非壞事：「對方（《夜王》）真係日日有咁嘅票房數字，賣飛嘅人始終都會想賣多張飛！整體嚟講梗係想百花齊放，好嘅電影始終會有觀眾支持。《金多寶》票房後面都有好返，有意見嘅都可以檢討，唔好剩係得天地（場次），畀返啲『人間』嚟呀！」

田啟文表示樂見《金多寶》排片量更多：唔好剩係天地、畀返啲人間嚟！（陳順禎 攝）

翁子光近日多次為《金多寶》排片量撰文申訴。（葉志明 攝）

周星馳《女足》預計今年上映 田啟文：來來去去得兩個檔期啫！

早前周星馳於社交媒體拍片預告《女足》將於今年上映，「六師弟」林子聰更帶一家大細逗利是，田啟文笑言看到影片已致電肥仔聰：「佢話條片之前拍落，未有利是嘅，我叫佢有利是記得通知我！（幾時上映？）佢係話希望今年嘅，來來去去都係得兩個檔期啫！有機會咪拜候下星爺囉，如果佢（劉冠廷）想見咪帶佢去見下，但怕佢要打幾個筋斗，蝕底晒！」劉冠廷馬上表示不怕：「我不怕！」對星爺亦一樣仰慕！