夜王｜太子峰竟被女演員笑似尹光　廖子妤未被催婚：讀多兩年書先

集結台港金像金馬主演陣容電影《雙囍》即將於2月26日大年初十在香港上映，電影今日（24日）舉行香港首映禮，導演許承傑攜同金像影后余香凝、劉冠廷與田啟文等出席，慶祝新作在賀歲第二檔面世。《夜王》近日票房大好，主演廖子妤與「小野」盧鎮業作為余香凝好友，亦出席《雙囍》首映禮，分別接受傳媒訪問時更大談《夜王》幕後趣事！

劉冠廷、余香凝、田啟文一同出席新戲《雙囍》首映禮。（陳順禎 攝）

余香凝推出新戲《雙囍》，好姊妹廖子妤當然出席支持。（陳順禎 攝）

廖子妤出席《雙囍》首映，非常興奮落力支持。（陳順禎 攝）

盧鎮業亦出席《雙囍》首映支持。（陳順禎 攝）

廖子妤過年未被催婚：我年紀尚幼讀多兩年書先

阿Fish廖子妤於《雙囍》首映禮上接受訪問期間，表示早前隨《夜王》到馬來西亞宣傳兼過年，並未有被一眾親朋戚友催婚，更笑言：「我仲係年紀尚幼，都係讀多兩年書先！」但因為早前出席Yanny陳穎欣於澳洲舉辦的婚禮，表示自己亦對婚禮有所幻想：「我對大型婚禮、特別嘅婚禮都有幻想，最近去Yanny喺澳洲嘅婚禮，我都好嚮往，但事後問返對新人，佢哋都話好攰，我最怕攰㗎，我都想咩都唔做！」

廖子妤表示未被催婚，更笑言要讀多兩年書先結婚。（陳順禎 攝）

盧鎮業「太子峰」爆紅竟被女演員笑似尹光

同場出席首映禮的「小野」盧鎮業，因為《夜王》太子峰一角爆紅，雖然有網民表示戲中造酷似富三代鍾培生，但他則表示拍攝現場的女演員另有想法：「現場所有『小姐』都話我個樣似尹光，我照鏡睇完個髮型個企領，都明佢哋點解咁講，有少少感覺！似光哥都幾好呀！」連女友廖子妤受訪時都坦言：「我哋喺現場都叫佢光哥，因為《夜王》有個台有枝咪，我哋成日都叫『光哥！上台唱首歌！」

盧鎮業竟自爆被《夜王》女演員笑指戲中造型似尹光。（陳順禎 攝）

太子峰在《夜王》相當出位，被指似富三代鍾培生。（《夜王》劇照）

太子峰與尹光的確有幾分似樣！（資料圖片）

廖子妤笑言現場大家都叫小野做「光哥」。（陳順禎 攝）

盧鎮業有入場支持《金多寶》 廖子妤盼外界理性討論排片爭議

至於兩位《夜王》演員，對於同為賀歲片的《金多寶》導演翁子光申訴排片不公的言論，引起觀眾廣泛爭議，盧鎮業透露有入場觀賞：「又未到話控訴，依家經濟環境唔太好，好難先開到一部戲，有著緊嘅心係好事！」廖子妤受訪時回應事件，則表示翁導與自己同一星座，說話自然直腸直肚，希望觀眾外界以理性眼光看待與討論。