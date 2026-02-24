雙囍︱劉冠廷余香凝趁田啟文片場瞓覺狂打卡：快啲公開嚟谷票房！

集結台港金像金馬主演陣容電影《雙囍》即將於2月26日大年初十在香港上映，電影今日（24日）舉行香港首映禮，導演許承傑攜同金像影后余香凝、劉冠廷與田啟文等出席，慶祝新作在賀歲第二檔面世。三位於首映禮上接受傳媒訪問，田啟文笑言《夜王》勢頭無人能擋，希望電影在新春第二周上映，在觀眾觀賞賀歲片後抽時間再入場。

金像影后余香凝、劉冠廷與田啟文一同出席《雙囍》首映禮。（陳順禎 攝）

劉冠廷為《雙囍》男主角，於劇情中飾演準新郎。（陳順禎 攝）

余香凝則在《雙囍》裡飾演準新娘。（陳順禎 攝）

田啟文則與余香凝飾演父女。（陳順禎 攝）

劉冠廷特意來港出席首映，再次與余香凝、田啟文合體。（陳順禎 攝）

田啟文余香凝飾演父女 劉冠廷：一定像媽媽！

田啟文與余香凝在《雙囍》飾演父女，男主角劉冠廷卻自爆由開戲至今，心裡一直疑問父女外貌相差甚遠，笑言是否收養得來：「一定是像媽媽！」田啟文卻笑指：「通常女孩是像爸爸！所以可以讓我老婆放心，雖然我們不打算生，但妳看！生出來的女孩不止漂亮，更是影后，生得過呀！」余香凝則表示與田生其實自己有相似之處：「我諗個樣就似爸爸，身高就……媽咪可能高啲！」

劉冠廷笑言余香凝不似「外父」田啟文，表示一定是像媽媽。（陳順禎 攝）

劉冠廷與余香凝在戲中飾演準夫妻。（陳順禎 攝）

田啟文自爆「童年往事」駭人聽聞：有個鬼佬六十幾年前用兩萬蚊買我

余香凝表示田啟文年輕時甚為英俊，田生竟自爆一段「童年往事」駭人聽聞：「我後生都靚仔㗎，依家就真係差咁啲！我細個似鬼仔，我鬧我老豆，因為有個鬼佬話要買我，六十幾年前用兩萬蚊買我，我話『點解你唔賣咗我呢？』賣咗我又唔駛捱，發咗達之後返嚟認返你呀嘛！」笑言到年紀漸老，終於苦盡甘來！

田啟文自爆童年往事，透露有外國人曾向父親以兩萬元買走自己。（陳順禎 攝）

劉冠廷余香凝趁田啟文片場瞓覺瘋狂打卡 田啟文：快啲公開用嚟谷票房

田啟文妙語連珠之下，劉冠廷似懂非懂，但亦自爆在片場會聯同一眾年輕演員整蠱田生瘋狂打卡：「他實在太親民，所以有時候他在打瞌睡，我們就會到他後面跟他合照！」余香凝亦記得在片場百厭事，笑言：「啲相都未公開喎，如果票房破億可以公開嘛？」田啟文則大方表示：「所以我話快啲公開！用嚟谷票房囉！邊有咁鬼馬嘅啫，我喺到瞓覺，佢哋成班後生個個走嚟搞搞震！」表示拍攝時認真演戲，與各位影帝影后對戲，比昔日拍笑片更疲累：「我從影幾十年，提名都未試過，依家一部戲幾個影帝影后，都沾都啲旺氣呀！」

田啟文請劉冠廷、余香凝盡快公開片場瞓覺黑圖用作谷票房。（陳順禎 攝）

劉冠廷、余香凝、田啟文都出盡力想《雙囍》票房更佳。（陳順禎 攝）

余香凝獲封「國民新娘」受寵若驚：好多人話娶我返屋企！

《雙囍》於台灣票房甚佳，上映一周已邁向台幣3000萬元，余香凝透露在謝票活動上接觸觀眾，更被榮封「國民新娘」，聽到讚美言詞頓感受寵若驚：「好多人都話要娶我返屋企！但我已經結咗婚！（老公）睇咗，見到反應咁好、喜歡個角色都好開心！」