雙囍專訪｜田啟文感性演繹攻陷台灣觀眾　「唔可以失禮香港演員」

台灣賀歲片《雙囍》，於本周四（26/2）香港正式公映，導演許承傑拍出一個香港人嫁到台灣的故事，突顯兩地的文化差異。其中香港代表就是新娘余香凝及外父田啟文。電影在台灣上映後大獲好評，特別是田啟文的演出，昔日在周星馳電影中的諧趣感，令人笑到喊，但今次的感性演出，在難捨難離中釋出的幸福，令人喊到笑。問田啟文今次演正劇是否更有滿足感？冷不防田生加以更正︰「我入行時是演正劇、悲劇出道的！」



田啟文在《雙囍》的演出，充滿對女兒的愛，令觀眾看到他的另一面。（許育民 攝）

不是胡亂搞笑

如果將《雙囍》的演員班底分為台灣隊及香港隊，「我哋香港隊人丁單薄，得兩丁友。」田啟文說。人少得特止，對方都不是省油的燈，男主角是兩奪金馬獎最佳男配角的劉冠廷，再有金馬獎及金鐘獎最佳女主角的楊貴媚演新奶奶，幸好余香凝都是金像影后，總算拉個平手，但在田啟文眼中是未夠︰「代表香港嘅就唔可以失禮，唔好輸太多，要頂住！」

田啟文的港普，對台灣人而言是喜感來源，基本上一出場，就笑過不停。（《雙囍》劇照）

所講的頂住，不是靠把口，而是在劇本及角色研究，如何讓觀眾留下深刻印象。「大家認識我是演喜劇多，這基於跟周星馳合作有關，但我出道時其實是演悲劇的，所以演出時都沒難度。只要切記不要用喜劇模式演出，角色要收歛一點，不用刻意搞笑，大家都是以正劇模式去演，只是在喜劇場口和設計中產生笑料。至於最終令人喊到拎紙巾，只係誤中副車，非我原意。」

一句「我終於感受到，嫁女好似失戀咁，好痛啊！」令不少人感動落淚，「令人喊到拎紙巾只係誤中副車，非我原意。」田啟文說。（許育民 攝）

星爺式改對白 不要有預知感

要帶給觀眾喜感，先要有連自己也感到意想不到的演出。台灣演員有份專業，就是大家都做好功課，背好對白到來，一喊Action，就如站上舞台盡情發揮。田啟文便看中這份準備充足的慣性，於是對戲時刻意改動對白，要讓演出來的感覺更活潑。「因為大家尊重個劇本，我又未能夠去調整對方的對白，所以我只能為自己加料，讓對手有種措手不及的反應，希望拍出來不要有預知感。」

事實上，田啟文亦解釋這是周星馳拍電影時，常用的手法。「不可以讓對方有一份預知感，所以排戲時我會留一手，不會完全放晒，等正式拍攝時，演員有真實反應。」加上劇組不懂粵語，所以田生每一次改對白，大家都緊張起來。「我一改對白就好驚，好緊張。這種方法不是套套戲都可以用，但我留意到今次是適合的，所以有較多這情況。」

田啟文強調拍喜劇，不可以讓對方有一份預知感，所以排戲時會留一手，待正式拍攝時，演員才有真實反應。（許育民 攝）

田啟文在《少林足球》的演出深入民心，當地傳媒都稱呼他「三師兄」。（劇照）

自加對白導演全盤接收

要數加對白加得最精警的，不得不提當田啟文拖女兒余香凝進場時，私下對女兒說的一句話︰「我終於感受到，嫁女好似失戀咁，好痛啊！」原來是「無中生有」。「原本冇這句對白，導演只叫我拖女兒進場就是，但我想起身邊朋友嫁女，得兩種態度，一是快快手手送走佢，另一種是像失戀般，好慘。於是當時就想，可以在這裡加這句對白，如果導演不喜歡可刪走。結果導演聽到我講一句粵語對白，便很緊張地問到底甚麼意思，聽完後就覺得很好，決定留用，以表達我對個女有多疼愛。」事實上這亦成了戲中頗感人一幕，威力直逼《少林足球》中，在場上致電阿珍講「我愛你」一樣觸動人心。