夜王｜「葵芳」80年代造型似利智？蔡蕙琪親解妝造參照此港姐亞軍

賀歲片《夜王》找來圈中多位樣靚身材正的演員飾演夜總會小姐，包括譚旻萱、王丹妮、楊偲泳、李芯駖等等，但網上討論度最高的，卻是樣子相對平庸、有鄉音又娘的「葵芳」！正當觀眾以為飾演葵芳的蔡蕙琪本身說話有「譚仔姐姐」鄉音，但原來一切皆是演技，她真人一開聲廣東話非常純正，她曾在《01娛樂》專訪中透露自己口音模仿林明禎，但「葵芳」的造型模仿哪位藝人，你又知道嗎？

網民指形象神似80年代利智 蔡蕙琪親回：係鄺美雲

早前有網民發文，指葵芳的造型完全還原到80年代的感覺，並說：「佢嘅眼神笑容神韻儀態聲線語速，十足十80年代選美嘅佳麗（尤其利智）及東華三院總理🤣🤣🤣，真係襯絕佢呢個嘅髮型化妝。」發文者表示很想知道究竟葵芳參照哪位原型人物，竟真的推到蔡蕙琪回覆。她說：「答案係鄺美雲。當日化妝師係拎住鄺美雲（以前）張相幫我化妝🪞✨（不過化喺我面上產生咗另一種化學作用啫⋯⋯）」

網民大讚葵芳造型與真人日常妝判若兩人演技好

鄺美雲是1982年港姐冠軍，翻看當年片段，她頭上的大波浪曲髮確實與「葵芳」如孖生一樣，而且當年的妝感偏向深色嘴唇，這點蔡蕙琪及其化妝師也充分致敬。網民留言大讚她化日常妝時，與葵芳判若兩人，讚她演技好；也有人留言：「個髮型化妝真係冇得頂，你嘅演繹更是無懈可擊，呢個chemistry 就點中咗好多人嘅笑穴👍👍👍」、「我覺得似葉玉卿多啲」、「最神奇係落妝後，完全是另一個人！咁先至利害，真人靚好多！♥️♥️♥️」、「個化學作用好勁」

