雙囍｜田啟文感動84歲媽媽支持　「從影50年未入場睇過我一齣戲」

台灣賀歲電影《雙囍》，於上周四（26/2）香港正式上映，早前男主角劉冠廷跟導演許承傑都專程飛來宣傳，聯同余香凝及田啟文一齊出席首映。在首映謝票時，田啟文更突然有感而發，原來田媽媽都有到來支持，而今次更是田啟文從影近50年，媽媽第一次入場欣賞兒子的演出︰「好感動！」



田啟文在《雙囍》飾演余香凝爸爸，深受台灣觀眾愛戴。（《雙囍》劇照）

從官方上載的影片可見，田生在謝票期間，突然有感而發，表示身邊幾位是自己在戲中的家人，而戲院現場就有自己真正的家人到來支持，其中一位就是84歲高齡的田媽媽，田啟文坦言自己入行近50年，今次是媽媽第一次入戲院看他的演出，非常感動。

田生在謝票期間，突然有感而發，表示身邊幾位是自己在戲中的家人，而戲院現場就有自己真正的家人到來支持，其中一位就是84歲高齡的田媽媽。（影片截圖）

《香港01》事後都有電話訪問田生，他表示自己從影幾十年來，媽媽一直對他無論幕前或幕後演出，都不感興趣，亦冇畀過意見。」所以今次我好感動，佢居然話要嚟睇呢套戲，佢以前一直不聞不問。」問到《雙囍》如何吸引到田老太？「我估因為我兩個阿姨都有嚟，佢聽見就覺得可以嚟睇下啦！」

田老太今次是田啟文入行近50年，首次入場支持兒子的演出。（影片截圖）

得悉媽媽破例入場欣賞自己作品，深表感動。（影片截圖）

事後當然要問問媽媽的觀後感︰「佢話唔錯，幾好睇，我問佢有冇喊？佢話冇。問我喺戲入面做成點？佢話都係咁啦，見極我咁多年，做戲都係咁上下。其實佢好少讚我，但當佢聽到其他人讚我時，佢係會好開心，所以我估佢都係開心嘅。」田生過往有不少經典演出，媽媽都只是在電視觀看，問到田老太最喜歡哪一部？「佢有講話最鍾意《少林足球》，因為打電話畀阿珍嗰幕幾得意。」

田老太最喜歡田啟文在《少林足球》的演出。（《少林足球》影片截圖）