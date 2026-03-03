陳德森錢嘉樂開戲為動作演員籌款　古天樂吳彥祖張家輝佘詩曼擔正

陳德森導演及兩位新晉作者杜韻怡、羅一鳴推出奇幻電影小說《生命當舖》，今日他出席新書發布會，獲胡楓，錢嘉樂，李龍基，葉子楣、謝雪心、崔建邦等嘉賓撐場。活動未開始，陳德森已捉住錢嘉樂宣布好消息，指即將與對方籌劃新戲《1941》，為香港動作特技演員公會籌款，資助一些老弱的武師及動作演員班底生活，電影預計年底開拍，希望重振香港動作電影風光。

陳德森導演及兩位新晉作者杜韻怡、羅一鳴推出奇幻電影小說《生命當舖》。（陳順禎攝）

陳德森出席新書發布會。（陳順禎攝）

陳德森獲錢嘉樂、謝雪心、李龍基、葉子楣、黃玉郎、鄭丹瑞、崔建邦等好友親臨撐場。（陳順禎攝）

《1941》神級卡士 古天樂吳彥祖佘詩曼強勢加盟 成龍李連杰洽談中

陳德森擔任《1941》監製，錢嘉樂與香港剪接公會會長黃海做導演，二人率先劇透強勁卡士，保證後無來者，主演包括：古天樂、張家輝、吳彥祖、佘詩曼，以及兩位新一代的年青演員。由於今次是為年邁的動作演員籌款，圈內一呼百應，洪金寶、徐克、元彪、劉德華、袁和平、唐季禮、董瑋、元華、元秋、古惑仔成員皆會參與，而吳京、吳鎮宇、成龍、甄子丹、李連杰亦在洽談當中。

陳德森擔任新戲《1941》監製，錢嘉樂與香港剪接公會會長黃海做導演，電影旨在為香港動作特技演員公會籌款。（陳順禎攝）

二人率先劇透強勁卡士，保證後無來者，主演包括：古天樂、張家輝、吳彥祖、佘詩曼，至於吳鎮宇亦洽談當中。（資料圖片）

陳德森說吳彥祖都會是主角之一，但要視乎他在美國拍攝的檔期。

由於今次是為年邁的動作演員籌款，圈內一呼百應，洪金寶、徐克、元彪、劉德華、袁和平、唐季禮、董瑋、元華、元秋、古惑仔成員皆會參與。（網上圖片）

成龍、甄子丹、李連杰亦在洽談當中。

眾星義氣相挺不問酬勞 望拉攏《無間道》陣容重現經典

陳德森感謝各界不問酬勞幫手：「如果唔係話為動作演員工會籌款，你用100萬都請唔到一個嚟拍一日。但而家呢班人全部冇同我哋講過錢，總之嚟支持。」他又提到，希望搵齊《無間道》四大家族，會在戲中重現港產片經典：「總之你記得喺90年代嘅經典，同動作有關係嘅電影嘅人！我希望全世界都會嘩！唔會有第二次！」

陳德森（左一）盼望《無間道》四大家族能與這套戲重聚。

陳德森認為這套電影很有紀念性，相信亦是後無來者，畢竟自己與多位演員年紀也不小。（陳順禎攝）

香港淪陷作背景 全香港班底獻禮賀回歸30周年

電影以1941年香港淪陷作為時代背景，全香港班底拍攝，不過基於要呈現出1941年的香港，部分場景也要上大灣區拍攝，錢嘉樂強調是香港班底製作：「我想話俾全世界聽，我哋香港人仲做得嘅！」他感謝監製、編劇、製片等，指電影已洽談近一年，未收一分一毫，陳德森說十分感恩有香港動作電影，才成就了自己，故很想回饋這個圈，目前電影在審批當中，希望今年內開拍：「因為出年香港回歸30周年，廣東省、佛山政府好支持，呢部戲係獻給回歸。」

電影以1941年香港淪陷作為時代背景，基於要呈現出1941年的香港，部分場景也要上大灣區拍攝，但錢嘉樂強調是全香港班底製作：「我想話俾全世界聽，我哋香港人仲做得嘅！」（陳順禎攝）

拒評論翁靜晶爆劉家良受屈 陳德森：活在當下展望未來

早前翁靜晶就在網台節目爆料，指劉家良師傅年輕時拍動作片受了不少委屈和不公平對待，尤其與曾志偉、成龍拍《醉拳II》時更滿肚冤鬱，錢嘉樂對此表示：「之前嘅電影，我哋仲年青，趕唔切參加，睇依個年代。」又指不清楚曾志偉心情有否受影響；陳德森就說：「電影好難做，好嬲嘅情況我都試過，但我哋活在當下、展望未來，呢啲就唔講。」

對於翁靜晶早前聲討曾志偉與成龍對劉家良師傅不公道，錢嘉樂指自己當時年紀小不清楚，也不知道曾志偉心情有否受影響。（YouTube@危險人物2.0）

陳德森也避談翁靜晶所講的影圈不公義情況：「電影好難做，好嬲嘅情況我都試過，但我哋活在當下、展望未來，呢啲就唔講。」（陳順禎攝）

錢嘉樂剛做膝頭舊患手術 再感謝動作演員無名英雄盼逐步交棒

此外，錢嘉樂早前完成了膝頭哥手術，他透露年青時太拼搏而滿身舊患，目前仍要做物理治療和複診：「我哋後生唔錫住，動作演員後生點威點威，始終有年紀大嘅一日，所以幸福之餘，我哋有今日都係有呢班幕後嘅無名英雄俾我哋，都要照顧佢，要照顧前輩，又要睇住啲後輩。」他指自己已做香港動作特技演員公會會長十年，見到有年輕一代慢慢能夠接棒，自己亦放心逐漸將重任退下來。

錢嘉樂早前完成了膝頭哥手術，他透露年青時太拼搏而滿身舊患，目前仍要做物理治療和複診：「我哋後生唔錫住，動作演員後生點威點威，始終有年紀大嘅一日，所以幸福之餘，我哋有今日都係有呢班幕後嘅無名英雄俾我哋，都要照顧佢，要照顧前輩，又要睇住啲後輩。」（陳順禎攝）

陳德森新書發布會。（陳順禎攝）

葉子楣到場支持。（陳順禎攝）