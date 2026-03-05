雙囍｜導演許承傑鍾情香港電影　「新一代女演員正填補台灣空缺」

台灣賀歲片《雙囍》正在香港上映，電影在台灣已大收4700多萬台幣（約1,160萬港元），氣勢如虹。電影講述香港女生余香凝，嫁予台灣男生劉冠廷，但要完婚，先要解決因為丈夫雙親不和，要在一晚內舉行兩場婚禮。故事涉及港台文化，這正是導演許承傑童年的經歷，兒時媽媽因為工作要在世界各地公幹，香港正是跟她常到的地方，從而對香港有份情感。



《雙囍》的故事，部分情節正是導演許承傑童年的經歷。（許育民 攝）

台北的急也不及香港

在《雙囍》故事中，劉冠廷的兒時角色，會獨個兒坐車去媽媽工作的地方找她，真實的情況更誇張。「因為父母分開後我跟爸爸住，媽媽是當Banker，我會自己飛去倫敦等地去找她，而香港是最常來的地方。」自小對香港的印象就是很有活力，直接來說就是很急。「我住台北，常被東南部的人說走路行急，行快，但香港才是真正的急和快。而且初來香港很怕坐的士，因為媽媽當時的廣東話不太好，司機的回應都很兇，這令我留下印象。」

故事有了香港背景，便開始選擇演員，故事早已選定找劉冠廷當男主角，但女角就一直苦冇頭緒。「因為近年台灣的串流製作很多，冠廷等很多女演員都合作過，在台灣好像想不到一個很好的配對，直至看到《緣路山旮旯》，余香凝那種硬朗，跟戲中冠廷那份怕事和顧慮很配合，於是就落實這一對。」

看過《緣路山旮旯》，導演喜歡余香凝那種硬朗，跟戲中冠廷的怕事和顧慮很配合。（《雙囍》劇照）

新一代女演員正好填補台灣空缺

當香港行內人不時說演員青黃不接，但在許承傑眼中，選擇多的是，甚至眼花潦亂。「台灣有很多演員，但都以電視劇為主，電影上要找那個年齡層的，多數都是王淨或李沐，但香港演員有余香凝、蔡思韵、鍾雪瑩等，這些新一代女演員，正好填補台灣的空缺。當然，她們在台灣暫時未有票房保證，但觀眾感覺新鮮有趣，投資方都覺得OK，就是蠻好玩的。」

導演許承傑很喜歡香港新一代女演員，認為兩地可多合作。（許育民 攝）

「台灣人都未必聽過周星馳原聲」

至於田啟文，不難想到是因為周星馳電影，讓田大哥在全台都有號召力。「台灣人很愛周星馳，但很多台灣人都未必聽過周星馳原聲，因為大家從小都是看配音版。當年可能部分電影的版權未處理好，有個電視台可以經常在播周星馳的電影，小孩子的我經常在看。」看多了，自然留意到《少林足球》的三師兄，《九品芝麻官》的肺癆鬼，還有《食神》的神仙，即是我們的田啟文。

許承傑︰「本來都怕田生那種搞笑，會是很搞事那種，跟台灣演員不配合，但當田哥來到時，就跟我說今次自己是來演認真的。他就是太有經驗，懂得在合適的情節上才搞笑，所以對幽默的節奏都掌握得很好，跟其他演員的節奏都完全配合。另外，戲中有不少前輩演員演出，田大哥在現場就像監製一樣，幫我安撫其他前輩演員，很幫手。」

許承傑回想田啟文來到，便跟他說︰「今次我是來演認真的。」（《雙囍》劇照）

更有趣是，導演發現田生每次要搞笑時，身體都會不自主地動，似是「肥貓」那種肩膊上下擺動的模樣。「所以我理解，為何星爺拍田哥時，都是放遠鏡，因為拍了數個鏡頭後，攝影師已告訴我大問題，田哥的鏡頭拍出來，沒辦法剪呀！」因為他每次搞笑時，擺動的姿勢都不同，拍出來不一樣就很難剪在一起。這問題一度令導演非常煩惱，但有趣是，當田生多拍兩日後，便沒了這狀況。「他大概是改變了演出方式，不是在搞笑吧。」

導演以自身台灣電影為例，都經歷過大蕭條，但同時間也培養了一批很好的演員。（許育民 攝）

作為鍾情香港電影的導演，日後都想兩地可以多合作，拍出更多可能性。「台灣觀眾以前都很喜歡看香港電影，但是在慢慢轉型下，大家都少機會看到港片，例如香港很熾熱的《破。地獄》，在台灣能接觸到的觀眾還是很少，但我看後很喜歡戲中的演員。」導演以自身台灣電影為例，都經歷過大蕭條，但同時間也培養了一批很好的演員，認為凡事都有兩面，香港電影當下的難關，定可跨過。