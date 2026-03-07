九龍城寨｜傳木村拓哉演終章鬥四子　受中日關係影響由吳彥祖頂上

電影《九龍城寨之圍城》，改編自余兒的小說《九龍城寨》及司徒劍僑創作同名漫畫，於2024年5月1日上映，票房大破1億，熱潮更席捲到日本。電影於《第43屆香港電影金像獎》獲得9個獎項，包括最佳電影及最佳導演。電影早已宣布會開拍前傳《龍頭》及續篇《終章》，而導演鄭保瑞亦透露，劇組會於今年先開拍《終章》。日前有傳媒獲得消息，指即將開拍的《終章》，原定已洽談萬人迷木村拓哉演出一角，但礙於中日關係持續緊張，最終放棄並轉由吳彥祖代替。



電影《九龍城寨之圍城》，於2024年5月1日上映，票房大破1億，熱潮更席捲到日本。（《九龍城寨之圍城》劇照）

木村拓哉在港人心目中，多年來都是萬人迷。（Instagram@takuya.kimura_tak）

繼《2046》後再演港片

據《星島日報》報道，由於《九龍城寨之圍城》在日本上映時，反應熱烈，除票房突破5億日圓，幾位演員林峯、劉俊謙更在當地人氣急升。有見電影在日本大有作為，導演鄭保瑞一直想在開拍續集時，加入日本元素。有指萬人迷木村拓哉，於去年已答允接拍，並已收取劇本及開始訓練，大有機會繼2004年上映的《2046》後，再次參與香港電影。

木村拓哉跟王菲在《2046》的演出。（《2046》劇照）

有指當年木村拓哉拍《2046》時，有大量戲份被刪走。（《2046》影片截圖）

木村鬥四子告吹

按劇情發展，《終章》會是「城寨四子」（林峯、劉俊謙、張文傑、胡子彤）做主角，而木村的加盟，相信會跟四位有不少對手戲。但自去年11月，日本首相提出「台灣有事論」後，中日關係立即變得緊張，而且更波及演藝界，如濱崎步在上海的演唱會突然被取消，林峯原定於今年1月31日至2月1日，在東京花園劇院舉行的演唱會，亦因「諸多因素考量」而宣布延期。有見及此，「城寨」劇組人員經過多方商量後，終決定終止與木村拓哉的合作，取之代之是已定居美國的吳彥祖，這是繼前年回港拍下《寒戰1994》後，再次回歸香港影壇。

《終章》會是「城寨四子」（林峯、劉俊謙、張文傑、胡子彤）做主角，若木村拓哉加盟，相信會跟四位有不少對手戲。（《九龍城寨之圍城》劇照）

早前公開的先導海報，未見演員造型，而這相信是吳彥祖。（《寒戰1994》海報）