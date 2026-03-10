夜王︱楊采妮低調入場睇戲坐到尾　最難忘尖東回憶竟與張國榮有關

香港夜總會題材賀歲片《夜王》，由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文攜同《毒舌大狀》原班人馬主演，上映至今近三周極受觀眾歡迎勢不可擋，日前（8日）票房更衝破8500萬元！劇情中，東日夜總會坐落於昔日尖東黃金地段，引起不少觀眾懷念，當中亦包括九十年代港產片女神楊采妮，在低調入場觀映後更發文分享尖東繁華回憶，原來竟與一代巨星張國榮有關！

楊采妮淡出銀幕年未有演戲，但原來會低調入場支持香港電影。（楊采妮Facebook圖片）

大讚《夜王》滿載港產味道 鍾情子華Sammi角色

楊采妮昨日觀賞《夜王》後，非常投入劇情與氣氛之中，尤其鍾情Sammi鄭秀文、黃子華、廖子妤、王丹妮及楊偉倫等飾演的角色，亦大讚劇情：「沒有低俗情節，卻滿滿都是我懷念的港產片味道；人情與現實之間的愛恨糾纏。」楊采妮坦言習慣看完片尾字幕才離場，或因為戴上口罩沒有人將她認出，因此仍一直投入在電影世界中，並勾起許多與尖東相關的回憶。

楊采妮低調戴口罩入場支持《夜王》。（楊采妮IG圖片）

楊采妮大讚《夜一》尤其喜歡黃子華與鄭秀文的角色。（《夜王》劇照）

楊采妮最難忘尖東回憶：張國榮請我睇首映

提起尖東，楊采妮形容年輕時尖東曾經無比興旺，從昔日東急百貨步行到日航酒店，港島夜景與尖東燈飾均為香港人的回憶。至於屬於自己的尖東回憶，楊采妮憶述指：「當年電影業蓬勃，戲院經常座無虛席。永遠難忘我剛入行時，哥哥（張國榮）邀請我去看他和姐姐（林青霞）主演的《白髮魔女》首映，就在尖東華懋廣場戲院，當晚熱鬧的場景至今歷歷在目！」能夠與哥哥一同身處繁華金光璀燦的尖東，難怪楊采妮至今仍念念不忘。