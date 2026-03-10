九龍城寨｜胡子彤未聞洽談木村拓哉　率先爆十二少劇情︰會再斷腳

《第50屆香港國際電影節》今日（10/3）舉行記者會，今屆大使袁澧林及胡子彤均有出席。問到有份拍攝《九龍城寨之終章》的胡子彤，是否事先已得知原可跟木村拓哉同場？他表示不知道，都是睇新聞才知，但坦言正進行訓練，準備開拍。

今次是胡子彤第一次做電影節大使，故要叫袁澧林做師姐。「我都要準備下，怕失禮，有啲戲一直都未睇，趁今次準備睇番。」至於上屆已當大使的胡子彤，一口氣看了19部電影，非常滿足。「19套戲，期間要趕場次，真係要跑，追的士，感覺都好正。」

即將開拍的《九龍城寨之終章》，子彤已積極訓練，並要開始節食收身。（陳順禎 攝）

問到即將開拍的《九龍城寨之終章》，子彤已積極訓練，並要開始節食收身。「過年食好多嘢，而家當畀個目標自己，起碼去番十二少狀態。」至於動作場面會否加碼，子彤表示有問過谷垣健治 (Kenji )，「佢話度緊，未咁快，不過我應該都係要用刀，又話我隻腳今集會好番，但Ending會再斷過。」由於眼見訓練時間比上集長，子彤相信動作場面會更多。「班兄弟都已經在廠度緊招。」

問到袁澧林可有興趣參演一角，Angela大感興趣：「想做打女呀，我唔驚斷手，只要會好番就得，但破相就唔係咁好。」（陳順禎 攝）

至於有指木村拓哉未能參與拍攝，「我都係睇新聞先知，我呢啲小朋友，都係去到片場先有劇本，都係做好自己本份先。（記：有冇見到吳彥祖？）吳彥祖都未見到，下次我在現場見到有咩新面孔，再同導演講下可唔可以分享先。」問到袁澧林可有興趣參演一角，Angela大感興趣：「想做打女呀，我唔驚斷手，只要會好番就得，但破相就唔係咁好。」