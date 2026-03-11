張繼聰望長子澳洲識金髮美女　謝安琪怕留在家︰頭幾日心情唔好

香港電影編劇家協會今日（10日）舉行春茗及「年度推薦劇本獎」頒奬典禮，邀請許冠文、張家輝、黃子華、鄭秀文、陳法拉、廖子妤、王丹妮及張繼聰謝安琪夫婦等出席。提名應屆金像獎「最佳男主角」的張繼聰與太太Kay謝安琪一同出席春茗，於活動現場接受傳媒訪問時先預祝阿Kay即將生日，張繼聰表示今年將與太太在家中慶生：「依家一家人食飯最緊要開視像，最緊要湊埋個仔嘛！」

張繼聰謝安琪夫婦一同出席編劇家協會春茗。（葉志明 攝）

張繼聰長子赴澳洲升學 謝安琪睹物思人：唔可以坐喺屋企

張繼聰長子張瞻剛到澳洲升學，謝安琪表示大感不捨：「我哋呢排都係咁樣食飯，開住視像同個仔傾住計。生日喺屋企食飯靜啲，喺街開視像好尷㗎嘛！」張繼聰表示與謝安琪搭飛機回港時相當不捨，夫婦一同流淚爭紙巾：「依家慢慢適應咗，有時未嘗唔係一件好事，有時分開咗先喺另一個角度睇個關係，佢依家起碼會秒覆Message。」謝安琪更會觸景生情，難以留在家中：「我唔可以坐喺屋企，要全日塞滿行程，但時時刻刻check住有冇message我。頭幾日心情係唔好嘅，但一個禮拜之後就好咗啲，我都幾無情，一個禮拜就冇囉！」

謝安琪長子赴澳洲升學，在家中睹物思人難以安坐。（葉志明 攝）

長子未認識金髮美女同學 張繼聰笑言：唔好辜負爸爸

張繼聰表示長子居住於留學生公寓之中，未有向父母透露新學年新圈子狀況：「冇喎！我成日同佢講男女都識下啦！我感覺都正面嘅！」表示將會忙碌籌備演唱會，兒子則未能回港欣賞父親的演出。至於兒子有否認識金髮美女，張繼聰雙眼發亮笑言：「咁正？都好呀！佢讀國際學校咁多年都冇乜識外國女仔，有時冇講出口，都覺得嘥咗個中學，大學就唔好咁辜負爸爸囉！」連謝安琪都踢爆仔仔：「我見佢有啲女同學都幾靚女，佢同爸爸講冇識到女仔呢……我就覺得有啲保留啦！」張繼聰笑言一直在大爆兒子生活秘密，感到非常不好意思！

張繼聰笑言兒子未認識金髮美女同學：唔好辜負爸爸嘛！（葉志明 攝）

張繼聰盡顯前世情人本色 願為女兒升學移民：做保安、總統保鑣咁！

至於幼女kakaball，張繼聰開玩笑指若女兒到外國升學，將會舉家移民：「佢未必想同我住，咁我咪對面租間屋、每朝同佢揮手早晨咁！」更盡顯前世情人本色保護女兒：「或者做保安、總統保鑣咁，佢架車行，我喺側邊跑咁！」

張繼聰與謝安琪更疼錫女兒Kakaball。（葉志明 攝）

周家怡駕駛意外 「阿May」醫藥費破萬：破財擋災囉！

另外影后衛詩雅與好姊妹周家怡亦於春茗接受傳媒訪問，兩姊妹均留有一頭清爽利落短髮，撞髮型十足「TWINS」一樣！周家怡早前駕駛期間發生意外，受訪時透露沒有大礙：「我個人冇乜事，阿May就有事！阿May係我架車！」表示當時在隧道口，一輛汽車迎面而來、撞起雪糕筒上的黃燈、擊中車頭玻璃，周家怡憶述當時情況：「我睇住佢飛埋嚟，冇得避呀！撞爆咗我嘅車頭燈！」透露阿May「醫藥費」破萬，無奈指：「唯有當係破財擋災囉！」

衛詩雅、周家怡一同以利落短髮現身，十足TWINS一樣！（葉志明 攝）

周家怡早前遇上駕駛意外。（葉志明 攝）

周家怡的愛驅「阿May」撞爛車頭燈。（葉志明 攝）

衛詩雅讚周家怡車技一流 暗寸兄弟陳家樂：我手車好過佢！

然而作為《恨駕女團》班主，周家怡笑言未有受驚：「我諗我有修行，我冇乜反應！佢撞埋嚟之後，我第一下反應『哎呀！陰公囉！』咁咋！呢壇嘢冇仇報添！」但表示事後已報警，但沒有汽車監視器之下，或許未能查找引起意外對方。衛詩雅表示未因事故怕坐周家怡的坐駕：「我覺得家怡手車好好，好過好多男藝人添！唔好講邊個啦、我坐得邊個架車呀！（陳家樂？）佢手車危險嘅，我覺得我手車好過佢添！」

周家怡遇車禍後反應平靜。（葉志明 攝）

衛詩雅暗寸兄弟陳家樂駕駛技術。（葉志明 攝）