尋秦記｜龍芳CP謝票場3分鐘售罄　古天樂不抗拒拍外傳︰可以考慮

《尋秦記》上映至今已超過兩個半月，入座率持續穩健，票房成績亦相當理想，截至昨日（14/3）港澳累計票房已達$96,891,344，而電影公司特別在今個週末推出兩天龍芳CP謝票，所有場次3分鐘內售罄，可見這對CP配搭大受歡迎。

電影公司特別在今個週末推出兩天龍芳CP謝票，所有場次3分鐘內售罄，可見這對CP配搭大受歡迎。（大會提供）

昨日古天樂、宣萱再次出動，連場謝票，答謝觀眾一直以來對這部電影的支持。現場氣氛熱鬧，兩人對答風趣，表現鬼馬，令現場充滿歡樂氣氛，謝票場頓變成fan club聚會。宣萱更充當fans攝影師給古仔的fans與偶像拍片。而fans當中也有不少小朋友，跟家長一同前來追星，其中更有一位小孩尤其搶鏡，打扮成小秦王，吸引了向來喜歡小孩的古仔目光，在現場挑選觀眾玩送紀念品環節時立時被選中，古仔更上前抱抱小秦王到台前答問題，場面溫馨，這親切的一抱引來不少fans的艷羨目光。

有家長將小朋友化身小秦王拜見項太傅。（大會提供）

對於電影上映至今已一段日子，但電影仍深受觀眾歡迎，持續入場支持。萱萱和古仔也感激的說：「好開心啦 ，我們趁有時間連續兩天謝票，當中不少fans由去年12月尾上映到現在，也看了不下數次以上，真的非常捧場，更有從世界各地而來支持我們，又要搭飛機又要book酒店，真的不容易！面對着這班fans，你會看得出他們自播出劇集《尋秦記》廿幾年來，仍喜歡和投入這個故事 ，跟自己一起成長，這份支持也很難得。」

謝票場獲「龍芳CP」合照機會。（大會提供）

「龍芳CP」謝票場，開售3分鐘便售罄。（大會提供）

古仔也感受到觀眾那份熱情，尤其有家長把自己小孩打扮成小秦王，他讚賞的說：「雖然這位三歲小秦王未必知道我和宣萱，或秦王是誰？但他的家長願意花上這份心思來支持，讓我感到份外開心。」

問到龍芳這對CP，會否打算拍攝「CP」外傳？古天樂︰「這個世界什麼事都可能發生，或許可以考慮一下！」（大會提供）

至於觀眾特別喜愛龍芳這對CP，會否打算拍攝「CP」外傳？在網上延續這份氣氛？古仔不置可否的說：「這個世界什麼事都可能發生，或許可以考慮一下！」