奧斯卡2026紅地氈︱「里安納度女兒」性感低胸 妮歌潔曼回春20年
年度影壇盛事「第98屆奧斯卡金像獎」於美國時間昨日（15日）舉行，在洛杉磯舉行，今屆大會頒發共24項大獎，並首度頒發新增設「最佳選角」獎，大熱門作品包括《罪人們》（Sinners）、《一戰再戰》（One Battle After Another）、《哈姆尼特》（Hamnet）及《情感的價值》（Sentimental Value）等。奧斯卡頒獎典禮前，一眾獲提名演員及巨星嘉賓已率先於紅地氈亮相，包括妮歌潔曼、狄美摩亞、艾麗芬寧、Chase Infiniti、德國名模Heidi Klum及童星出身的Mckenna Grace等。
影后妮歌潔曼於典禮紅地氈登場，身穿一套平口露肩長裙，盡顯影后優雅風範，顏值與身材回復巔峰水平，疑似回春至40歲！
曾主演《完美物質》（The Substance）的性感女星狄美摩亞（Demi Moore）亦亮相紅地氈，此前狄美摩亞被發現瘦得皮包骨，身體情況令人擔心，但今日於奧斯卡登場則挑選黑色羽毛晚裝，成功遮掩暴瘦單薄的身型。
今屆影后大熱Jessie Buckley憑《哈姆尼特》（Hamnet）入圍，於紅地氈登場時心情大好，似乎橫掃多項大獎後對奧斯卡封后信心十足！
《一戰再戰》里安納度女兒Chase Infiniti性感登場
今屆大熱作品之一《一戰再戰》，劇情中飾演里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）女兒的新星Chase Infiniti於奧斯卡紅地氈率先性感亮相，身穿一襲紫色低胸絲質長裙露出豐滿上圍，造型相當養眼！
同場亦有童星出身的Mckenna Grace以粉紅色吊帶低胸長裙登場，曲線身材絲毫不輸Chase Infiniti！
主演《情感的價值》女演員艾麗芬寧（Elle Fanning）以一套平口露肩傘裙亮相，高貴典雅爭今屆女配角獎！
素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）今日亦性感亮相，以黑色蕾絲吊帶長裙亮相，造型相當搶眼！
德國名模Heidi Klum作為奧斯卡常客之一，以透視珍珠編織長裙登場，一如以往一樣搏到盡！