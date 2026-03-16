奧斯卡2026紅地氈︱「里安納度女兒」性感低胸　妮歌潔曼回春20年

年度影壇盛事「第98屆奧斯卡金像獎」於美國時間昨日（15日）舉行，在洛杉磯舉行，今屆大會頒發共24項大獎，並首度頒發新增設「最佳選角」獎，大熱門作品包括《罪人們》（Sinners）、《一戰再戰》（One Battle After Another）、《哈姆尼特》（Hamnet）及《情感的價值》（Sentimental Value）等。奧斯卡頒獎典禮前，一眾獲提名演員及巨星嘉賓已率先於紅地氈亮相，包括妮歌潔曼、狄美摩亞、艾麗芬寧、Chase Infiniti、德國名模Heidi Klum及童星出身的Mckenna Grace等。



影后妮歌潔曼於典禮紅地氈登場，身穿一套平口露肩長裙，盡顯影后優雅風範，顏值與身材回復巔峰水平，疑似回春至40歲！

妮歌潔曼以一套平口露肩長裙亮相。（GettyImages）

妮歌潔曼外貌回春至40歲顏值巔峰！（GettyImages）

曾主演《完美物質》（The Substance）的性感女星狄美摩亞（Demi Moore）亦亮相紅地氈，此前狄美摩亞被發現瘦得皮包骨，身體情況令人擔心，但今日於奧斯卡登場則挑選黑色羽毛晚裝，成功遮掩暴瘦單薄的身型。

狄美摩亞早前瘦得皮包骨身體狀況令人擔心。（GettyImages）

狄美摩亞挑選羽毛晚裝遮掩骨感身材。（GettyImages）

今屆影后大熱Jessie Buckley憑《哈姆尼特》（Hamnet）入圍，於紅地氈登場時心情大好，似乎橫掃多項大獎後對奧斯卡封后信心十足！

Jessie Buckley憑《哈姆尼特》入圍奧斯卡影后。（Gettyimages）

Jessie Buckley作為大熱心情大好，似乎對封后信心十足！（Gettyimages）

《一戰再戰》里安納度女兒Chase Infiniti性感登場

今屆大熱作品之一《一戰再戰》，劇情中飾演里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）女兒的新星Chase Infiniti於奧斯卡紅地氈率先性感亮相，身穿一襲紫色低胸絲質長裙露出豐滿上圍，造型相當養眼！

Chase Infiniti低胸晒豐滿上圍非常性感。（GettyImages）

「里安納度女兒」Chase Infiniti性感登場。（GettyImages）

Chase Infiniti低胸晒豐滿上圍非常性感。（GettyImages）

Chase Infiniti低胸晒豐滿上圍非常性感。（GettyImages）

Chase Infiniti低胸晒豐滿上圍非常性感。（GettyImages）

同場亦有童星出身的Mckenna Grace以粉紅色吊帶低胸長裙登場，曲線身材絲毫不輸Chase Infiniti！

Mckenna Grace大騷事業線。（GettyImages）

Mckenna Grace造型亦相當性感。（GettyImages）

Mckenna Grace造型亦相當性感。（GettyImages）

Mckenna Grace與粉絲自拍合照。（GettyImages）

主演《情感的價值》女演員艾麗芬寧（Elle Fanning）以一套平口露肩傘裙亮相，高貴典雅爭今屆女配角獎！

艾麗芬寧紅地氈造型高貴典雅。（Gettyimages）

艾麗芬寧憑《情感的價值》爭最佳女配角獎。（Gettyimages）

素兒莎丹娜（Zoe Saldaña）今日亦性感亮相，以黑色蕾絲吊帶長裙亮相，造型相當搶眼！

素兒莎丹娜以黑色蕾絲長裙登場。（GettyImages）

素兒莎丹娜以黑色蕾絲長裙登場。（GettyImages）

素兒莎丹娜造型非常性感！（GettyImages）

素兒莎丹娜造型非常性感！（GettyImages）

德國名模Heidi Klum作為奧斯卡常客之一，以透視珍珠編織長裙登場，一如以往一樣搏到盡！

Heidi Klum為奧斯卡常客之一。（GettyImages）