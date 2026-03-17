伍允龍創作劇本尋找投資　未有審查女友寫真尺度︰大家都大人

《香港國際影視展2026》今日（17/3）開幕，演員伍允龍出席香港電台活動時接受訪問，提到他有份參與的《九龍城寨之圍城》，即將開拍續集《終章》，可惜王九一角已經身亡，有緣參與，但都會主動到現場探班。「早幾日都同劇組食飯，見到動作組都好開心。」但問到前傳《龍頭》可有已聯絡上？伍允龍就表示︰「我始終係演員，好多嘢都唔係好清楚，以我所知今次係集中拍《終章》先，之後先再諗。」不過都開心好朋友吳彥祖有份參與，亦強調必然會去探班打氣。

伍允龍出席香港電台活動時接受訪問。 （陳順禎 攝）

今次活動是短劇劇本比賽，伍允龍都有跟朋友開公司創作劇本，手上亦已經有多個劇本。「搵得我都係有動作，劇本方面咩內容都會有，但主要都係用動作包裝。」至於會否預女友李蔓瑩（ Renee）參與？「因為我哋啲戲都係要打，第一樣要諗都係武打演員，暫時未有安排，不過呢個提議幾好。」是否唔捨得女友被畀打傷，所以不作安排？「如果請佢嚟，都唔會畀佢打，同埋任何人拍我啲戲都唔會被打傷。」

伍允龍都有跟朋友開公司創作劇本，手上亦已經有多個劇本。（陳順禎 攝）

早前女友在訪問中提及如果要結婚，要待男友開口，伍允龍就臉帶尷尬回應︰「係咩？佢有咁講？一般女仔都會咁講。」（陳順禎 攝）

最近Renee亦推出寫真散文集，曬出多張性感靚相做勢，身為男友可有事前審視過，要批准才可見街？「佢影緊時都有畀我睇，大家都大人，識得處理。正如我拍動作片時，佢都會擔心我會受傷，大家都識諗。」而早前女友在訪問中提及如果要結婚，要待男友開口，伍允龍就臉帶尷尬回應︰「係咩？佢有咁講？一般女仔都會咁講，好開心大家咁關心我。不過某些事都係想保持番少少私隱先，有改變時會話畀大家知。」

李蔓瑩（ReneeBobo）日前宣佈出版個人首本寫真《慢下來的理由》。（IG@reneebobo）

李蔓瑩好錫隻貓貓。（IG@reneebobo）