夜王｜「葵芳」蔡蕙琪中六歌唱比賽片出土　網民︰呢次真係19歲

蔡蕙琪（Kay）在賀歲片《夜王》飾演扮有鄉音，又扮年輕的「葵芳」Franchesca，憑角色一夜爆紅，連帶港鐵都玩埋一份，將原本葵芳站的英文名「Kwai Fong」，短暫改為戲中角色的英文名「Franchesca」，畀大家打卡。而網絡世界的演算法也湊熱鬧，將蔡蕙琪於12年前，中六時參加歌唱比賽的片段出土，讓大家看到青澀的葵芳，有網民更爆笑留言︰「呢次真係19歲！」

「葵芳」一角因口音獨特爆紅。（《夜王》預告截圖）

港鐵都玩埋一份，將原本葵芳站的英文名「Kwai Fong」，短暫改為戲中角色的英文名「Franchesca」，畀大家打卡。（大會提供）

「葵芳」到場當日，更吸引過百市民圍觀。（大會提供）

夜王｜「葵芳」80年代造型似利智？蔡蕙琪親解妝造參照此港姐亞軍

影片在YouTube名為「2013 Putonghua Singing Contest: 6B 蔡蕙琪－最浪漫的事」，相信是蔡蕙琪讀中六時參加普通話歌唱比賽，參賽歌曲是台灣歌手趙詠華的《最浪漫的事》。台上的蔡蕙琪表現明顯有點緊張，但在音樂響起時，仍努力擠出台風擺動身體，而開口唱出時，是一把冇「鄉音」頗標準的普通話，相當不俗。

影片在YouTube名為「2013 Putonghua Singing Contest: 6B 蔡蕙琪－最浪漫的事」。（影片截圖）

起初有點緊張，隨後已表現自然。（影片截圖）

起初有點緊張，隨後已表現自然。（影片截圖）

開口唱出時，是一把冇「鄉音」頗標準的普通話，相當不俗。（影片截圖）

在《夜王》中，「葵芳」最爆笑的對白是自稱自己19歲半，而當飾演土地的楊偉倫質疑要她老實點時，她更進取地說︰「咁我四捨五入，我19歲」聽幾多次都咁好笑。有網民就以呢句對白留言︰「呢次真係19歲」，仲唔使四捨五入！其實按維基資料顯示，蔡蕙琪是1996年出世，當時的她應該更只有17歲，今次四捨五入仲報大咗歲數。

有網民就以呢句對白留言︰「呢次真係19歲」（網頁截圖）