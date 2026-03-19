歐陽萬成爆私心狂剪黃子華入戲　crossover棟篤笑要「交換條件」

荷里活知名港裔喜劇演員Jimmy（歐陽萬成），近年在美國影視圈及棟篤笑界發展得有聲有色。闊別多年，他近日終於「衣錦還鄉」，帶著他的全新棟篤笑電影版《FINALLY HOME》回到香港的大銀幕與觀眾見面。在首映活動上，歐陽萬成大談作為移民的成長心路歷程、對香港地道美食的熱愛，更難掩興奮地分享了獲「子華神」黃子華親臨捧場的震撼與榮幸，甚至在訪問中隔空向黃子華提出了一個超乎想像的「世紀交易」。



歐陽萬成親臨首映會。（陳順禎 攝）

13歲赴美成移民：返到屋企感覺返晒嚟

在首映現場接受傳媒訪問，歐陽萬成直言心情既感動又緊張。這部名為《FINALLY HOME》的電影版棟篤笑，對他來說猶如一封寫給香港的「情書」。談及今次重返故地的感受，歐陽萬成罕有地展露了感性的一面。

「你做一個immigrant（移民），去到第二個國家，很多時候為了融入當地，你會覺得自己好似要做一個唔同嘅人咁。」歐陽萬成回憶起13歲離開香港時的青澀，25年的美國生活讓他在兩種文化中不斷切換與掙扎。然而，當他再次踏足這片長大的土地，一切卻又是那麼熟悉：「一返到嚟屋企，1歲到13歲喺香港嘅childhood（童年）感覺全部都返晒嚟！」他坦言，這次能與父母、哥哥一家人齊齊整整地回到香港，看著熱情的觀眾，那種強烈的情感共鳴是在世界任何其他城市都無法複製的，甚至在剪接這部電影時，他也數度被觸動得幾乎落淚。

歐陽萬成這個手勢HK，有創意。（陳順禎 攝）

難忘香港地道靚湯 嘆外國唐人街食唔到

除了濃烈的思鄉情懷，喚醒歐陽萬成香港魂的，當然少不了本地的平民美食。被問到回港後有沒有去茶餐廳大快朵頤，歐陽萬成立刻精神一振，笑言已經吃盡了點心、牛腩粉，甚至還緊貼潮流，品嚐了近年在香港大熱的「兩餸飯」。

不過，真正讓他魂牽夢縈、讚不絕口的，卻是一碗熱騰騰的港式靚湯。「有飲嗰個響螺湯，真係好好飲囉！」歐陽萬成感慨地表示，雖然在美國的唐人街也很容易吃到叉燒、油雞飯，但想要喝到一碗火候十足的「靚湯」就實在困難。

黃子華與歐陽萬成Jimmy O. Yang。（IG@jimmyoyang）

歐陽萬成Jimmy O. Yang與周潤發。（IG@jimmyoyang）

獲子華神捧場成最大成就：有幾多剪幾多！

如果說美食滿足了歐陽萬成的胃，那麼香港喜劇界泰斗黃子華的現身，則徹底震撼了他的靈魂。歐陽萬成自爆，小時候在香港長大，極度沉迷收看由黃子華主演的經典神劇《男親女愛》，「子華神」絕對是他成長過程中的喜劇啟蒙。

今次在香港開騷，黃子華不僅親自到場支持，更是坐在歐陽萬成父母的身旁當觀眾。回想起這一幕，歐陽萬成至今仍覺得難以置信：「真係冇諗過黃子華會知道我係邊個，真係好感動、好開心！」

既然有神級人物加持，記者笑問歐陽萬成在為《FINALLY HOME》親自操刀剪片時，會不會「私心」將黃子華的片段盡量剪入電影中？歐陽萬成聞言毫不猶豫地回答：「當然啦！有幾多剪幾多啦！唔一定係嗰啲贏過嗰個票房，但借借光囉，係咪？I'm ok! 多謝晒子華哥。」

歐陽萬成親臨首映會。（陳順禎 攝）

企硬拒絕免費拍戲：利市仔都要！

經過今次大銀幕的洗禮，歐陽萬成坦言對香港電影充滿興趣，不僅大讚香港的製作團隊極具水準，更直言十分渴望有機會參演港產片，不論是客串還是做些出人意表的角色都無任歡迎。

被問到如果遇到好劇本，甚至有大導演招手，會不會願意「免費」接拍港產片？這位在荷里活打滾多年的喜劇演員，立刻展現出十足的「香港人風格」，非常務實且幽默地一口拒絕：「咁又唔得！大佬，香港⋯⋯免費梗係唔得啦！畀封利市啦，係咪呀？」他笑指就算是象徵式的「利市仔」也必須要有，絕不接受純粹的免費勞動，引得全場大笑。

不過，凡事總有例外。歐陽萬成腦筋一轉，隨後向他的偶像黃子華拋出一個「交換條件」。他表示，如果是子華哥開口找他拍電影，他絕對願意免費義演，但前提是必須「互相來往」，黃子華也要免費與他一起同台 crossover 做一場雙人棟篤笑！「That'll be an honor you know if I can do it with 子華 that would be a dream.」記者表示：「佢都唔平喎。」他即回答：「如果我幫佢拍電影免費呢，佢幫我上台一齊做棟篤笑免費，得唔得啊？大家都利市啦。」