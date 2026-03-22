夜王｜票房破1億黃子華請食魚蛋　導演吳煒倫︰多謝最可愛的觀眾

賀歲片《夜王》，由吳煒倫執導，黃子華、鄭秀文主演，電影自2月17日正式上映，經過一個月時間，票房於3月21日晚，順利突破1億港元，成為香港電影史上第四部破億電影。黃子華在下午舉行的答謝大會時，表示預計電影要明天早上才破億，但若果可提前達成，便會「開夜場」賣魚蛋。結果子華沒有走數，即時慶功請一眾演員食魚蛋，並帶領大家拍片答謝觀眾。



《夜王》自2月17日正式上映，經過一個月時間，票房於3月21日晚，順利突破1億港元，成為香港電影史上第四部破億電影。（網頁截圖）

《夜王》自2月17日正式上畫以來，票房一直上揚，破億之路指日可待，結果於昨日（21/3），在上映33日後順利破億，比起3年前，同一班底的《毒舌大狀》，以32日時間破億相若，成為香港電影史上第四部破億票房的電影。（其餘三部順時序為《毒舌大狀》（2023）、《九龍城寨之圍城》（2024）及《破。地獄》（2024））

《夜王》為黃子華帶來第三部票房破億電影。（《夜王》電影劇照）

黃子華大有機會稱霸香港電影史上最高票房三甲

觀乎走勢，黃子華更大有機會，可以稱霸香港電影史上最高票房三甲，事關現時最高票房頭三甲分別為《破。地獄》1.7億港元、《毒舌大狀》1.15億港元以及《九龍城寨之圍城》1.129億港元，以《夜王》現時走勢，要追上1,129萬的距離不是冇可能，屆時黃子華便可稱霸香港最高票房頭三甲，為香港影壇創造另一個紀錄。

《九龍城寨之圍城》於2024年5月1日上畫，票房達1.129億港元。（《九龍城寨之圍城》劇照）

導演吳煒倫︰「多謝一班最可愛的觀眾」

《夜王》導演吳煒倫亦發文答謝廣大觀眾︰「多謝一班最可愛的演員。也多謝一班最可愛的幕後工作人員。更加要多謝一班最可愛的觀眾。多謝大家。」吳導表示電影自上映以來，都獲得不少觀眾留言︰「很久未試過在戲院那麼開心、很久未經歷過一大班人在戲院內開懷大笑、戲院的九點半場很久未試過那麼多人、戲院外很久未見過有人排隊買飛。這些，都是我拍完這部戲之後，聽到覺得最心暖的說話。」

《夜王》導演吳煒倫亦發文答謝廣大觀眾。（網上圖片）

最後，吳煒倫有感而發︰「香港人好像很久沒有開心過。有些時候，大家更會覺得開心是罪過，有些人甚至痛罵想開心的人。其實開心並不代表會忘記一些事情，不開心也不代表你就一定很有心。愁已經不再是型的代名詞了。尋開心有什麼問題？歡哥話齋，開心，好X緊要。多謝所有喜愛《夜王》的觀眾，多謝你們給我們電影人動力與信心。」