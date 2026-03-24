金像獎2026｜場刊造型照導演獎打頭陣　舒淇麥浚龍競逐新晉導演

《第四十四屆香港電影金像獎》將於2026年4月19日（星期日）假香港文化中心舉行，大會每年都會特別編印紀念特刊，記錄這項國際華語影壇盛事。率先發放是榮獲「最佳導演」及「新晉導演」候選人的造型照。

多年來憑演技獲得肯定的舒淇演而優則導，今屆首作《女孩》同時首次競逐「最佳導演」及「新晉導演」獎。（《第四十四屆香港電影金像獎》場刊照片）

入圍本屆「最佳導演」及「新晉導演」最後五強的導演共有十一位，包括七位「最佳導演」候選人及六位「新晉導演」候選人，陣容鼎盛。榮獲提名「最佳導演」的有（按大會提名名單排序）舒淇 (《女孩》)、吳啓忠 (《世外》)、梁栢堅 (《再見UFO》)、聯合導演李子俊與周汶儒 (《私家偵探》)以及陳可辛與韓帥 (《醬園弄‧懸案》)，其中《世外》、《再見UFO》及《醬園弄‧懸案》更入圍競逐本屆「最佳電影」殊榮。

犯罪動作片《風林火山》，為麥浚龍繼《殭屍》再度入圍新晉導演。（《第四十四屆香港電影金像獎》場刊照片）

本屆「新晉導演」獎項的五個候選名額共有六位新晉導演入圍競逐，包括（按大會提名名單排序）執導女性成長電影《女孩》的舒淇、奇幻動畫《世外》的吳啓忠、跨時空愛情片《他年她日》的龔兆平、犯罪動作片《風林火山》的麥浚龍，以及懸疑都市傳說《UFO離奇命案》的聯合導演郭家禧與李振傑。

在六位『新晉導演』候選人當中，龔兆平憑首部執導長片《他年她日》入圍，影片合共獲得五項提名，涵蓋美術、服裝及音樂等。麥浚龍則憑《風林火山》一舉成為本屆金像獎的大熱焦點之一，影片合共獲得十二項提名，為今屆入圍數目最多的作品。聯合導演郭家禧、李振傑則憑《UFO離奇命案》聯同編劇團隊同時入圍「最佳編劇」，而陳湛文亦憑此片入圍「最佳男配角」。

多年來憑演技獲得肯定的舒淇演而優則導，今屆首作《女孩》同時首次晉身「最佳導演」候選行列，她以一名青春期女孩為主角，透過與家人、朋友之間的衝突與拉扯，描寫當代女性在家庭責任與自我追尋之間的掙扎，令本片除角逐兩項導演獎外，亦同時入圍「最佳編劇」及「最佳攝影」的提名。

出身本地動畫界的新一代創作人吳啓忠，早年已憑多齣短片屢獲國際獎項肯定。今屆他以奇幻動畫長片《世外》首次角逐「最佳導演」，並入圍「新晉導演」。影片改編自日本小說，以死後世界為舞台，講述靈魂引導者與少女橫跨生死的旅程。作品以瑰麗而帶點殘酷的視覺風格，探討執念與寬恕，展現近年香港動畫在技術與敍事上的突破。

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具多年執導經驗的梁栢堅憑《再見UFO》首度角逐「最佳導演」，電影以華富邨UFO傳言為起點，串連三位童年目擊者橫跨數十年的人生變遷。他以平實細膩的手法，將八十年代以來的香港情懷與集體回憶融入故事之中，透過角色在不同年代的抉擇與失落，刻畫都市人在環境變遷下對初心與歸屬的追尋。影片在今屆橫掃十項提名。

李子俊與周汶儒聯合執導的《私家偵探》，以犯罪懸疑包裝都市情感，二人憑此片共同入圍「最佳導演」。故事講述一名偵探接手婚外情調查，卻意外捲入連環兇案；在抽絲剝繭的過程中，逐步揭開多段失衡的婚姻與親密關係。影片呈現都市人在婚姻與自我認同之間的矛盾掙扎，為懸疑類型注入情感深度。周汶儒更憑此片同時角逐「最佳編劇」。而古天樂亦憑此入圍「最佳男主角」。

曾兩度奪得金像獎「最佳導演」的陳可辛，今次聯同新一代導演韓帥再度出擊，憑《醬園弄‧懸案》入圍「最佳導演」。（《第四十四屆香港電影金像獎》場刊照片）

曾兩度奪得金像獎「最佳導演」的陳可辛，今次聯同新一代導演韓帥再度出擊，憑《醬園弄‧懸案》入圍「最佳導演」，電影改編自民國上海著名殺夫分屍奇案，以一名被控弒夫的女子為核心，透過多個視角重構案情。二人以寫實場景、美術造型與群戲調度還原當時社會氛圍，探討性別權力、家庭暴力與輿論審判等議題，令此片於本屆入圍共七項提名。