寒戰1994丨5月1日上映　周潤發郭富城回歸、吳彥祖劉俊謙終極交鋒

香港兩集累積票房破億的警匪鉅作《寒戰》系列，前傳《寒戰 1994》宣佈定檔5月1日上映。日前官方公佈了前導預告，周潤發郭富城驚喜回歸，發哥更是重現《寒戰 2》金句，短短兩分鐘內用雙時空交錯的敘事手法點燃觀眾的好奇心。而吳彥祖與劉俊謙亦迎來宿命交鋒。



《寒戰 1994》宣佈定檔5月1 日上映，郭富城與周潤發驚喜回歸。（《寒戰 1994》預告影片截圖）

《寒戰 1994》宣佈定檔5月1 日上映，郭富城與周潤發驚喜回歸。（《寒戰 1994》預告影片截圖）

寒戰1994丨郭富城突傳梁家輝噩耗 周潤發重現金句

故事由2017年切入，候任特首葉舜廷（古天樂 飾）上任前夕，警務處處長劉傑輝（郭富城 飾）找到資深大律師簡奧偉（周潤發 飾）尋求幫助，原來前警務處副處長李文彬（梁家輝 飾）意外失蹤。預告中，發哥重提當年《寒戰 2》金句：「我講過，下半世我咩都唔做，淨係招呼佢一個」，隨即交出一份1994年李文彬的絕密檔案，並且將觀眾視角轉移至1994年香港回歸前夕。

梁家輝飾演的前警務處副處長李文彬意外失蹤。。（《寒戰1994》預告影片截圖）

發哥重提當年《寒戰 2》金句：「我講過，下半世我咩都唔做，淨係招呼佢一個」。（《寒戰1994》預告影片截圖）

一份1994年李文彬的絕密檔案，將觀眾視角轉移至香港回歸前夕。（《寒戰1994》預告影片截圖）

寒戰1994丨吳彥祖劉俊謙雙雄暗戰

回到1994年，在波譎雲詭的時代背景下，各方勢力互相試探。權力交接的真空期引來英方勢力暗中佈局，參演神劇《權力遊戲》的艾頓基倫（Aidan Gillen）化身英方重臣，分別找到當年時任署任總警司的李文彬（劉俊謙 飾）與時任皇家香港警務處副處長（行動）的蔡元祺（吳彥祖 飾），詢問他們能否在1997年香港回歸後繼續維護英國利益，更以高高在上的姿態拋出一句：「我們不會違反法律，法律是我們編寫的。」

當年時任署任總警司的李文彬（劉俊謙 飾）。（《寒戰1994》預告影片截圖）

時任皇家香港警務處副處長（行動）的蔡元祺（吳彥祖 飾）。（《寒戰1994》預告影片截圖）

參演神劇《權力遊戲》的艾頓基倫（Aidan Gillen）化身英方重臣。（《寒戰1994》預告影片截圖）

寒戰1994丨動作場面再升級

除了各個人物之間的激烈交鋒，這段預告片還多次出現警匪在香港狹窄巷弄與街道交火的鏡頭以及多段深夜與雨天的賽車追逐，其中更有私家車在高速行駛中失控翻轉、起火爆炸等震撼場面，甚至捕捉到有武裝人員在快艇上架設狙擊槍。

多次出現的警匪在香港狹窄巷弄與街道交火的鏡頭。（《寒戰1994》預告影片截圖）

多次出現的警匪在香港狹窄巷弄與街道交火的鏡頭。（《寒戰1994》預告影片截圖）

深夜雨天的賽車追逐。（《寒戰1994》預告影片截圖）

更有私家車在高速行駛中失控、起火爆炸。（《寒戰1994》預告影片截圖）

預告末段更出現了極具視覺衝擊力的畫面，李文彬在車內滿臉鮮血、神情憤怒地與人發生衝突，配合上英方、警隊、富商與黑社會之間的權力迷局，營造出香港回歸前夕局勢動盪、戰雲密佈的緊張氛圍。

李文彬在車內被敵人用安全帶繞住條頸，十分驚險。（《寒戰1994》預告影片截圖）

李文彬甚至在車輛行駛時險些被人在按在地上。（《寒戰1994》預告影片截圖）

雖然《寒戰1994》屬於《寒戰》系列前傳故事，郭富城與梁家輝的經典對罵場口恐將難以出現，但此次預告劇情引人入勝，打斗場面激烈，亦令得觀眾大喊期待！

網民都覺得劉俊謙飾演的年輕版李文彬十分帥氣。（網上圖片）

網民甚至用上吳彥祖的經典台詞來調侃。（網上圖片）