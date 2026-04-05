給十九歲的我｜另一主角阿佘指1月明確反對意大利參展：嬲及無奈

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》 ，於2022年開始作優先場放映，到2023 年正式公映後四日，因紀錄片中一名參與拍攝的女生「阿聆」，在網上公開萬字文反對公映下，電影迅速落畫，但電影就在一片爭議聲在贏得《第41屆香港電影金像獎》最佳電影。近日電影被發現將安排在4月底，於意大利烏甸尼舉行遠東電影節作「特別放映」，消息引起大眾關注。

張婉婷拍攝的紀錄片《給十九歲的我》，在網絡上引起爭議。（《給十九歲的我》電影海報）

上映時，有份參與演出的同學，跟張婉婷導演返到母校宣傳。（資料圖片）

主角阿聆指立場跟三年前一樣：不同意以任何形式公開放映

據知，屆時導演張婉婷等6位團隊成員，包括執行導演郭偉倫，亦會出席4月底舉行的電影節。日前，《香港01》已向張婉婷查詢，她表示︰「都係發行人搞嘅，我都唔係好清楚。」而當記者再以短訊向張婉婷查詢今次重演，是否已取得片中所有學生同意時，就未有再回應。

不過事件主角阿聆日前就回覆媒體《Wave. 流行文化誌》，指得悉電影會再作重新放映後，便收到校方通知該放映安排，而她亦詢問到自己在片中的部分是否已剪走？惟校方未有回應。她本人重申個人立場，跟三年前一樣︰「我不同意電影以任何形式進行公開放映。」

日前，《香港01》已向張婉婷查詢，她表示︰「都係發行人搞嘅，我都唔係好清楚。」而當記者再以短訊向張婉婷查詢今次重演，是否已取得片中所有學生同意時，就未有再回應。（資料圖片）

另一主角阿佘指一月已明確反對參展 現感生氣無奈

今日《Wave. 流行文化誌》聯絡到另一位主角阿佘，她亦指自己反對放映，透露今年1月校方曾概括就《給十九歲的我》參加電影節事宜詢問意願，當時她已明確表明不同意，校方亦明確表示會向導演轉達其意願，並支持她的決定。然而阿佘近日從新聞得知該電影將正式參展，她直言感到「嬲及無奈」：「因為我嘅意願完全冇俾佢哋放在眼內。」這三年間，她認為校方在事件中已盡力而為，多次諮詢及了解她們立場，但阿佘就質疑電影製作團隊忽視所有持份者，一意孤行在電影節放映。

另一位主角阿佘，向《Wave. 流行文化誌》表示自己1月時已明確向校方表明，不同意電影參加意大利烏甸尼舉行遠東電影節，現感到嬲及無奈，因自己的意願沒有被放在眼內。（電影預告）

電影節預告仍見阿佘片段

此外，從烏甸尼遠東電影節網站現時刊載的入圍電影預告片中，《給十九歲的我》預告片與發行商三年前在網上公開的版本一模一樣，仍見阿佘，以及另外幾位女生馬燕茹、阿雀、香港小姐、Madam的篇幅。