寒戰1994｜劉俊謙車頂打鬥最驚險　何啟華度好點發揮︰去到片場縮

《寒戰》電影系列的前傳首部曲《寒戰1994》，將於5月1日上映。早前由劉俊謙率領，一眾飾演警察的演員一同接受訪問，包括何啟華（Dee哥）、朱鑑然、譚旻萱（Mandy）、楊樂文（Lokman），幾位在戲中都是阿謙的下屬，來到現實一樣視對方為「大佬」，阿大前阿大後稱呼，而今次亦是幾位第一次合作，Mandy就笑言︰「跟幾位一直認識，但認認真真做嘢都係第一次。」



劉俊謙率領，一眾飾演警察的演員一同接受訪問，包括朱鑑然、譚旻萱（Mandy）、何啟華（Dee哥）、楊樂文（Lokman），幾位在戲中都是阿謙的下屬。（陳順禎 攝）

幾位在戲中都是阿謙的下屬，來到現實一樣視對方為「大佬」，阿大前阿大後稱呼。（陳順禎 攝）

（《寒戰1994》影片聲圖）

楊樂文有幸參予《寒戰》 「爸爸媽媽知道後都好高興」

電影《寒戰》於2012年上映，對於幾位年輕演員，這部經典可謂自己的成長回憶之一。Mandy︰「我記得第一、二集是跟爸爸媽媽入戲院睇，到拍攝時都仍覺得好夢幻，直至早前出席活動記招，先有一份真實感覺，我係參與咗《寒戰》。」朱鑑然亦興奮可參與其中︰「未有一部電影，可以聚集咁多年輕演員。」

Lokman亦表示有幸參與非常榮幸。「《寒戰》係警匪片最大的IP，爸爸媽媽知道後都好高興。」今次角色是一名臥底，看似驚險，但因為戲份不多，有種未夠喉的感覺。「驚險和危機如果多啲會再好啲。」

因為要合力處理大案，幾位臥底都立即回復警員身份。（《寒戰1994》劇照）

朱鑑然興奮可參與其中︰「未有一部電影，可以聚集咁多年輕演員。」（《寒戰1994》劇照）

Mandy︰「我記得第一、二集是跟爸爸媽媽入戲院睇，到拍攝時都仍覺得好夢幻。」（陳順禎 攝）

何啟華事前讀劇本做足功課 「去到片場縮晒」

戲中何啟華、楊樂文以及邱士縉（Stanley），都是飾演臥底，而當三人接到劇本後，原來有私下商討怎樣發揮。Dee哥︰「大家已經諗好點樣可以大膽啲，邊度可以放啲去演，但最終去到現場，都係縮嘅。因為要睇情況啦，要跟導演要求進行。」Dee哥更形容這次演出，有種「遲嚟先上岸」的感覺︰「因為我哋係《寒戰》後期加入的演員，但就做故事最早出現的角色，當知道自己的原型角色原來係第二集的吳越，就發現……自己有好大的發展空間。」

何啟華事前讀劇本做足功課︰「去到片場縮晒。」（陳順禎 攝）

Lokman在戲中飾演臥底，略嫌未夠多危機四伏。（《寒戰1994》劇照）

何啟華表示一戴起這個假髮，好入個角色，好MK。（《寒戰1994》劇照）

劉俊謙見吳彥祖真人好靚仔 與元彪對戲︰佢問我拍《城寨》啲嘢

電影動作連場，特別是劉俊謙，堪稱一夫當關╴所以拍攝前大家都接受動作及槍械訓練。劉俊謙︰「除咗動作，仲要模擬一啲真實情況，去執行一個任務，從而了解作為一個隊伍要如何處理突發狀況，呢樣嘢去到拍攝時，原來都用得著。至於動作方面，我的確比較多，特別係同楊天宇（Angus）一場模疑在舊啟德機場雨中打戲，就拍足10日。而且落住雨打好跣，有次喺車頂都差啲撻落嚟，好在Angus動作靈敏，扶一扶我。」

動作方面，劉俊謙比較多，特別同楊天宇（Angus）一場模疑在舊啟德機場雨中打戲，就拍足10日。（陳順禎 攝）

此外，劉俊謙在戲中亦與兩位大前輩有不少交流，分別是各懷鬼胎的吳彥祖，以及飾演自己爸爸的元彪。「吳彥祖真人真係好靚仔，佢好鍾意運動又鍾意車，大家坐低就好多話題。元彪就由細睇到大，佢就第一次認識我，好在佢都有個仔同我差不多同年，突然之間就有一份親切感。佢有問我拍《九龍城寨》啲嘢，我又講番佢舊時三、四層樓高，一個側手翻落地的鏡頭點拍？」

Dee哥︰「最難忘係社團老丸個總壇，好震撼。兩層樓高真係搭得好仔細，仲有幾尊好大座的神像。」（《寒戰1994》影片聲圖）

整個陳置充滿年代感。（《寒戰1994》影片聲圖）

90年代場景超逼真 聽錄音帶考起Mandy

電影以1994做背景，大家拍攝時見到一件件具年代感的道具，都大受興趣，仿如走進博物館。Lokman︰「我見檯面連外賣紙都係舊，仲有大量舊雜誌，自己都未見過會揭嚟睇下，啲位好仔細。」Dee︰「最難忘係社團老丸個總壇，好震撼。兩層樓高真係搭得好仔細，仲有幾尊好大座的神像，唔知點搬入去，成功營造出一份江湖味，好有年代感。」Mandy︰「開場有幕要翻聽錄音帶，我係因為呢套戲先第一次接觸，好有趣。不過最有年代感都係我個髮型，造型師建議我剪短，出嚟效果都好靚。」朱鑑然︰「最欣賞O記個Office，都係搭出嚟，而且大都會迷路，要人帶住。」

鳴謝︰

譚旻萱

化妝︰Zoe Fan@zoefan

髮型︰Milk Chan@xenter.hk @milkchanhair

服飾︰iBLUES @iblues_official @iblueshk

朱鑑然

化妝︰Shuen Kong

髮型︰Sing @Artify

服飾︰A Bathing Ape

何啟華

化妝︰Cori Wong

髮型︰Harris Lai@CHIC PRIVATE i SALON

造型︰Lok Fong

服飾︰Kapok, COS, Hoax

楊樂文

化妝︰Yumi Cheung @yumicheung7

髮型︰Seiko Sin @Hair Culture

造型︰WANJANSCO 温唯