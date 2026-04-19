金像獎2026｜鄧濤演活TB大熱奪新演員　MV常客憑ViuTV劇嶄露頭角

《第四十四屆香港電影金像獎》4月19日於香港文化中心舉行，今屆「最佳女配角」競爭激烈，面對住惠英紅、鮑起靜、衛詩雅三位影后以及在電視圈浸淫了30年的滕麗名，鄧濤以新人姿態越級挑戰，憑《女孩不平凡》的22歲女同志阿徐一角，成功演活對自我認同的迷茫、青春的躁動，一次過獲得「最佳女配角」及「最佳新演員」提名。最終，她在「最佳新演員」力壓蘇子茵、李哲坤、周衹月及視后李佳芯，大熱奪得這個獎項，亦是她繼香港電影導演會年度大獎後，第二個「最佳新演員」獎項！

鄧濤以新人姿態越級挑戰，憑《女孩不平凡》的22歲女同志阿徐一角贏我最佳新演員。（葉志明 攝）

鄧濤以新人姿態越級挑戰，憑《女孩不平凡》的22歲女同志阿徐一角贏我最佳新演員。（葉志明 攝）

《第四十四屆香港電影金像獎》中，鄧濤以新人姿態同時入圍「最佳新演員」及「最佳女配角」。（大會提供）

《第四十四屆香港電影金像獎》中，鄧濤以新人姿態同時入圍「最佳新演員」及「最佳女配角」。（大會提供）

鄧濤早前已先拔頭籌，在2025年香港電影導演會年度大獎獲頒「最佳新演員」獎！（資料圖片）

平頭裝迷茫女同志阿徐 與《哪一天我們會紅》怕醜Sugar判若兩人

見到她在戲中以橙色skinhead亮相，未必太多人一眼就認得出，她是ViuTV劇集《哪一天我們會紅》那個害羞、膽小、自卑的YouTuber Sugar，這也正好證明了鄧濤的可塑性，而「阿徐」這角色，早前更已率先為她帶來2025年香港電影導演會年度大獎「最佳新演員」獎！導演徐欣羨坦言，在確定扮演「阿徐」的人選之前，其實經歷過多次更動與猶豫；但她被對方的平頭裝吸引住，決定一試，儘管初期都需要磨合，就連鄧濤本人都感受到導演的不安，但慢慢地她們愈拍愈順，如今的成績更確認導演冇揀錯人。

她在戲中以橙色skinhead亮相，飾演22歲的女同志阿徐。（劇照）

《女孩不平凡》的阿徐，與《哪一天我們會紅》中怕醜冇自信的Sugar（右二），可謂判若兩人。（IG@elizaebyiok）

追溯到2016年的舊照，鄧濤當時已經蓄skinhead短髮，亦因這個打扮，獲《女孩不平凡》導演徐欣羨睇中。（IG@elizaebyiok）

鄧濤（右二）入園金馬獎最佳女配角，與團隊行紅地氈。（IG@elizaebyiok）

鄧濤坦指自己對金像獎新演員的信心較女配角大。（資料圖片）

入行前是MV常客 最大目標盼成觀眾心中經典

鄧濤雖然是影壇新人，但她自2020年起活躍於MV界，曾擔任多位歌手的MV女主角，包括張敬軒的《賽勒斯的愛》、泳兒《沉溺》、布志綸的《想再和你看煙花》、魏浚笙的《遺忘了初心的我們》、Room 307《moonbeam》等，髮型和形象還十分多變。她過往曾在訪問中透露，自己最初接觸表演是在海洋公園「哈囉喂」，純粹是好玩又有錢收就做，壓根兒沒想過要做或做得到一位演員，然而在因緣際會下，她拍短片慢慢接觸到很多不同創作者，學習到不同人說故事的方式，直至接到《哪一天我們會紅》，她終於覺得自己入了行。而講到在演藝界有什麼目標，她沒講到什麼影后、拍什麼作品，但鄧濤很渴望成心觀眾心目中的經典。

在正式入行前，鄧濤都已做不少模特兒工作。（IG@elizaebyiok）

鄧濤過往曾在訪問中透露，自己最初接觸表演是在海洋公園「哈囉喂」，純粹是好玩又有錢收就做，壓根兒沒想過要做或做得到一位演員（IG@elizaebyiok）

然而在因緣際會下，鄧濤拍短片慢慢接觸到很多不同創作者，學習到不同人說故事的方式。（IG@elizaebyiok）

鄧濤曾擔任多位歌手的MV女主角，包括張敬軒的《賽勒斯的愛》。（MV截圖）

布志綸的《想再和你看煙花》MV。（MV截圖）

泳兒《沉溺》MV。（MV截圖）

魏浚笙的《遺忘了初心的我們》MV。（MV截圖）

、Room 307《moonbeam》MV。（MV截圖）

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