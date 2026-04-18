寒戰1994｜謝君豪連摑吳慷仁6大巴　事後要休息3日︰我係咪重手咗

電影《寒戰1994》今日（18/4）舉行潘氏家族陣型預告啟動禮，由戲中飾演潘氏家族第四代話事人謝君豪，帶領住吳慷仁、廖子妤及陳家樂出席。會上更播出潘家陣營的預告片，其中一幕見到謝君豪怒斥飾演兒子的吳慷仁畜生不如，然後大巴摑落去，隔住熒幕都覺得痛，事後豪哥更透露︰「其實唔止1巴，係連續6巴，仲要拍幾個角度。」

電影《寒戰1994》今日（18/4）舉行潘氏家族陣型預告啟動禮，由戲中飾演潘氏家族第四代話事人謝君豪，帶領住吳慷仁、廖子妤及陳家樂出席。（葉志明 攝）

謝君豪在戲中相當有威嚴，但真人風趣幽默，跟年輕人打成一片。（葉志明 攝）

談到這一幕，謝君豪坦言拍完右手都有點痛︰「呢一幕我係要打6巴，加上不同角度拍攝，前前後後都30幾巴，打完隻手都好痛，所以慷仁塊面仲痛，要不停敷冰。」而導演梁樂民都好聰明，明知拍完呢幕吳慷仁一定臉腫，所以將這一幕放到當日最後才拍。吳慷仁︰「拍完仲休息3日先拍下一場戲。」

預告見到摑一巴，事實上每一次都要連摑6大巴。（《寒戰1994》預告截圖）

戲中一幕連摑6巴的戲入，摑到謝君豪哥都有不好意思，有擔心是否太重手？（葉志明 攝）

談到這一幕，謝君豪坦言拍完右手都有點痛。（葉志明 攝）

摑到咁厲害，豪哥都有不好意思，有擔心是否太重手？「但有呢種感覺就更符合角色，因為我係佢父親，第一下打落去一定唔忍心，但要教就要堅持打落去。所以埋位前都同慷仁講明嚟真，假仲衰，要拍多幾次。不過呢位係戲痴嚟，係好好嘅對手，令我好放心去演。」

吳慷仁笑言合作完，對豪哥隻右手最有感覺。（葉志明 攝）

吳慷仁佩服謝君豪每次要早3小時到現場化那老妝。「每次都3個鐘好辛苦，永遠我化完佢都仲化緊。而當沒有我戲份時，我都好鍾意留喺片場睇佢演出，好享受。」（葉志明 攝）

謝君豪戲中的老妝，每次都要花3小時製作。（《寒戰1994》預告截圖）

除了掌摑一幕，令慷仁感受到豪哥的威嚴，第一幕合作也深深體會那份不怒而威。「第一幕佢企喺窗邊，我行入去時佢冇講嘢，都已經好有氣勢，好有威嚴，佢一轉身看著我時，那份威嚴好勁。」而更令慷仁佩服是豪哥每次要早3小時到現場化那老妝。「每次都3個鐘好辛苦，永遠我化完佢都仲化緊。而當沒有我戲份時，我都好鍾意留喺片場睇佢演出，好享受。」