寒戰1994｜陳家樂綁架被困大型滾筒　廖子妤期待下次演謝君豪阿媽

電影《寒戰1994》今日（18/4）舉行潘氏家族陣型預告啟動禮，由戲中飾演潘氏家族第四代話事人謝君豪，帶領住吳慷仁、廖子妤及陳家樂出席。而今次亦是廖子妤跟陳家樂繼《像我這樣的愛情》後再演一對，雖然是演顯赫家族成員，但二人均覺得情節都沒有太輕鬆，特別是陳家樂，全程被綁架。

電影《寒戰1994》中飾演潘氏家族第四代話事人謝君豪，帶領住吳慷仁、廖子妤及陳家樂出席活動。（葉志明 攝）

陳家樂在《寒戰1994》是飾演名門家族的女婿，身份懸殊是有種入贅的感覺。「其實都有呢個諗法，我係一個外姓人入到去，好想證明自己有實力，對未來有些睇法，希望對家族有幫助，始終我本身係個普通人。」

陳家樂在《寒戰1994》是飾演名門家族的女婿，身份懸殊是有種入贅的感覺。（葉志明 攝）

劇情中，陳家樂飾演的黃嘉輝會綁架，所以有不少戲份都是被綑綁蒙眼，但家樂都有親身上陣。「好多見唔到我個樣嘅鏡頭，其實都係我自己演，我覺得都係必需，雖然你睇唔到我個樣，但好多形態及肢體上的演出，都要自己去演先連戲，導演都理解所以都畀我做。」而最難忘一幕是被困在一個工業用的大型洗衣機滾筒。「個滾筒可能大到可以載到100人，係用過但已棄置，入面有一陣味，亦有好多污跡，而且一閂門是伸手不見五指，拍攝時都順利，證明我係冇幽閉恐懼症。」

陳家樂憶述最難忘是被困在一個工業用的大型洗衣機滾筒。「入面有一陣味，亦有好多污跡，而且一閂門是伸手不見五指。」（葉志明 攝）

而廖子妤今次是繼《夜王》後，再次與謝君豪演對手戲，不過拍攝年份就是《寒戰1994》先，足見輩份愈來愈高。「呢套我做豪哥個妹，《夜王》做佢情人，我同豪哥的輩份愈來愈高，期待嚟緊係咪演豪哥阿媽。」廖子妤坦言拍戲演有錢人，戲份相對舒服，但都羨慕好友王丹妮在另一邊有大量動作槍戰戲，有機會都想試下。