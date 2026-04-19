金像獎2026｜麥浚龍攞獎罕親吻中英混血女友　全場最有仙氣勁靚女

第44屆香港電影金像獎於今晚（4月19日）盛大舉行，麥浚龍（Juno）憑擲重金的《風林火山》「最佳服裝造型設計」及「最佳視覺效果」後，再度榮獲「最佳美術指導」獎項。麥浚龍大兩歲的中英混血兒女友戴庚玲（Janine）出席支持麥浚龍，麥浚龍奪獎後罕有與戴庚玲放閃，台下親吻女友，感情穩定。

麥浚龍大兩歲的中英混血兒女友戴庚玲（Janine）出席支持麥浚龍。（ViuTV直播截圖）

麥浚龍親吻中英混血兒女友戴庚玲

麥浚龍奪獎後，戴庚玲笑得開心，而麥浚龍亦在鏡頭前罕有與戴庚玲放閃，他台下親吻女友。麥浚龍在台上發表致謝辭時，鏡頭亦轉向戴庚玲，一頭白金髮的戴庚玲獲讚靚到似精靈，與麥浚龍十分合襯。

Juno罕有在鏡頭前與女友放閃！（ViuTV直播截圖）

麥浚龍戴庚玲愛情長跑逾10年 模特出身曾揚言想生兩個做未婚媽媽

麥浚龍與戴庚玲愛情長跑逾10年。戴庚玲模特兒出身，曾接拍多個廣告，工作不斷的她更是公司中頭十位最賺錢的模特兒之一。Janine擁有英國利物浦大學心理學學位，學歷高，有耐性，她亦是一名兼職英文補習老師，喜歡小朋友的她曾揚言希望35歲前生B，更計劃要生兩個，但她卻沒有結婚的計劃，寧願做未婚媽媽。

2010年，麥浚龍邀請Janine擔任歌曲MV女主角，二人火速撻着，拍拖不到10日便主動公告天下；兩個月後，女方更進駐男友位於淺水灣道的超級豪宅同居，但戀情曝光9個月後分手，當時有傳Juno搭上日本AV女優蒼井空，又有傳鄧麗欣介入，但Juno澄清「與別人無關」，強調再見亦是朋友。

結果，Juno與Janine在2013年復合，戀情轉趨低調，去年傳出二人已婚兼育有一女，Juno急急否認稱視3隻貓為「小朋友」，暫時未有計劃結婚，並說：「如果有一日真係結婚，我唔介意俾大家知道， 冇乜唔俾得人知， 我唔係介意結婚，但暫時未想（結婚）住，做好工作先。」

Juno上台攞獎。（ViuTV直播截圖）

Juno發表致謝辭。（ViuTV直播截圖）

戴庚玲見到男友奪獎好開心。（ViuTV直播截圖）

Juno與大兩歲的中、英混血兒女友戴庚玲（Janine）拍拖逾10年，一向喜歡玩「暗黑浪漫」。（ig@ja9tai）

吳日言曬出與Janine的合照！（IG/@yan512）

Janine激罕分享彩色照，相中的她一頭白髮，與Juno齊展露陽光般嘅燦爛笑容。（ig@ja9tai）