金像獎2026｜姚敏琦獲專業精神獎　被尊稱大師兄因《少林足球》

《第44屆香港電影金像獎》今日（19日）正式舉行，今屆的「專業精神獎得主」由「大師兄」姚敏琦女士獲得。姚敏琦於電影圈中一直位於一個極其關鍵、卻鮮於出現在鏡頭前的崗位，就是副導演。她於1982年以場記身份入行，憑過人記性和一絲不苟的態度迅速獲前輩賞識，逐步成為現場調度與拍攝流程的中堅力量。

今屆的「專業精神獎得主」由「大師兄」姚敏琦女士獲得。(葉志明 攝)

姚敏琦被大家稱為「大師兄」

姚敏琦入行逾四十載，由早年被暱稱為「琦琦」，到在片場被同業尊稱為「大師兄」，這個稱呼既反映她的資歷與輩分，更確認了她在劇組中的穩健可靠。至於她為何會被叫做「大師兄」，要數到她在2001年拍攝《飛龍在天》時，在片場中常常會說到《少林足球》中的一句說話：「算吧啦，六師弟。」於是之後她便開始被大家稱為「大師兄」。身為副導演的她負責為每部電影編寫詳盡的「菜單」（Call Sheet），預備演員、道具、服裝、場景到季節、時間等細節，讓導演、美術、道具和製片有據可依，將複雜的拍攝工程梳理得有條不紊，與多位香港導演長年合作，始終堅守專業標準。

姚敏琦被大家稱為「大師兄」。(葉志明 攝)

在電影《證人》中，張家輝飾演殺手綁架了小演員飾演的丁玲，有一場戲是說到丁玲逃出後，到危樓邊被沙泥覆蓋。為了讓小演員入戲，「大師兄」提早問燈光組拿了一塊發泡膠，把它弄碎扮成泥沙，用遊戲方式與小演員練習，這些行為都是「大師兄」自己想出來的。而拍攝完後，她跟小演員說「對不起」，她因為不想讓小演員發惡夢，認真貼心。

「大師兄」提早問燈光組拿了一塊發泡膠，把它弄碎扮成泥沙，用遊戲方式與小演員練習。(節目截圖)

「大師兄」準確、細心和有系統的前期準備

「大師兄」最為人敬重的，除了準確、細心和有系統的前期準備，還包括她對演員的細膩照顧。她在拍攝前主動設計模擬練習，以遊戲形式帶領小演員熟習環境，再親自陪同他們適應拍攝場面，務求在保障安全之餘，讓他們能安心投入演出。她深知副導演的工作多屬「隱形」，公眾未必了解，但專業與否行內的導演與劇組自然心中有數。

「大師兄」最為人敬重的，除了準確、細心和有系統的前期準備，還包括她對演員的細膩照顧。(陳順禎 攝)

姚敏琦再獲香港電影金像獎頒授「專業精神獎」

入行至今，姚敏琦特別以拍攝警匪動作片為傲，認為當中展現的人物情感與團隊默契，正好總結自己多年的片場經驗。近年在大製作減少之際，她仍然保持狀態、隨時候命，並於2024年獲香港電影工作者總會頒發「傑出電影工作者大獎」，今次再獲香港電影金像獎頒授「專業精神獎」，不單是對她個人工作的嘉許，更是對副導演崗位長年默默付出的重要肯定。