寒戰1994｜吳彥祖講廣東話對白好舒服　跟劉俊謙合作︰已經鍾意佢

電影《寒戰1994》將於5月1日上映，戲中有久未在香港電影露面的吳彥祖（Daniel），飾演壯年版蔡元祺。Daniel對上一次拍攝香港電影已經是2020年的《除暴》，今次拍攝《寒戰1994》，一口氣拍足兩集，製作時間長達7個月，可謂過足癮，而他更盛讚第一次合作的劉俊謙，又靚仔又有才華︰「已經鍾意咗呢個人。」



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吳彥祖跟導演梁樂民一齊接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

吳彥祖在戲中飾演壯年版蔡元祺。（《寒戰1994》劇照）

可以講番廣東話︰「有回家感覺」

已經有一段時間冇拍香港電影，問到吳彥祖對於廣東話對白可有難度。「起初以為會唔適應，但第一日去試造型，見番熟識的工作人員，可以講廣東話就覺得好舒服，有回家的感覺。咁多語言，拍得最多係廣東話，英文可能得10部左右，廣東話有60幾部，所以一講廣東話對白就好舒服。」而吳彥祖亦是位《寒戰》迷︰「一直想跟導演合作，所以製片一找我便應承。」

今次是從影以來，飾演最高級的警務人員。「自己都已經52歲，個人成熟咗，當年唔會搵我演呢類角色，而家多咗人生歷練就可以演。」導演梁樂民也大讚Daniel在演繹時花了不少功夫︰「佢個角色在《寒戰II》是由柱哥（張國柱）飾演，我冇叫佢刻意模仿，但佢一演，舉手投足之間完全一樣，特別係食雪茄個動作，你會感受到兩個人將會有一個連結，而我哋在製作時亦留不少角色出處。」

問到吳彥祖對於廣東話對白可有難度。「起初以為會唔適應，但第一日去試造型，見番熟識的工作人員，可以講廣東話就覺得好舒服，有回家的感覺。（葉志明 攝）

吳彥祖笑言今次拍戲，見證自己成熟了。「以前啲人行埋嚟話好鍾意睇你做戲，而家係話我爸爸媽媽好鍾意睇你做戲，呢個係要接受嘅現實，今年都52歲喇。」（葉志明 攝）

首次合作已大讚劉俊謙︰「靚仔演戲叻又勤力」

今次跟新生代演員劉俊謙有最多的對手戲，問到這位新人，吳彥祖讚不絕口︰「非常之好，好快就有默契，我係第一日試造型時先識佢，跟佢溝通咗一陣已經鍾意咗呢個人，佢又靚仔，演戲又叻，又勤力，你會好欣賞佢。好興奮可以跟一班年輕演員合作，因為以前我是最後生，而家我係差唔多最大嗰個，以前啲人行埋嚟話好鍾意睇你做戲，而家係話我爸爸媽媽好鍾意睇你做戲，呢個係要接受嘅現實，今年都52歲喇。」

吳彥祖好欣賞劉俊謙呢位新世代演員。（《寒戰1994》劇照）

吳彥祖表示跟謝君豪對戲頗緊張，「仲係拍攝的第一場戲，又多對白。」（《寒戰1994》劇照）

既然已成為前輩，對於年輕一輩演員又有何忠告︰「好簡單，專心啲拍戲，因為而家有好多額外事情要做，要拍抖音要拍小紅書，專心去做一件事會好啲。我都有玩社交平台，但我而家一年先拍一部，好多時間玩。唔好以為有好多人追蹤自己先叫紅，我覺得只要做好本份，紅呢回事會慢慢來。」Daniel又表示一年拍一部這個節奏好適合現在現在的生活模式，過去一年幾部戲太辛苦︰「我都想多啲時間陪下個女。」

吳彥祖97年決定來港發展，98年便與馮德倫拍下《美少年之戀》。（《美少年之戀》劇照）

97年決定來港發展︰「呢個決定就改變我成世人」

現已13歲大的囡囡，原來一直都冇看過自己的作品︰「初初唔想畀佢睇，唔想佢覺得爸爸係一個明星，佢知道爸爸係爸爸就夠，但慢慢大過就對我啲作品冇興趣。不過我自己鍾意的作品，其實唔太適合佢而家睇，因為太暴力。」記者提議可以讓囡囡睇《美少年之戀》，更建議與馮德倫合體拍續篇︰「拍續作？唔使喇啩，我想再同馮德倫合作，咁多年朋友，佢做導演的作品我都有參與，都係開心的事。」

故事發生在1994年，而當年吳彥祖正實現自己的夢想，到北京習武，隨後更決定來港發展。「當年做咗個決定，97年返嚟香港，就改變我成世人，被發掘做演員。當時都唔太清楚回歸係咩一回事，只知道香港返中國，唔係好理解那幾年的情況，而因為呢部戲了解多咗。」

吳彥祖回想97年自己都有好大轉變︰「當年做咗個決定，97年返嚟香港，就改變我成世人，被發掘做演員。」（葉志明 攝）

吳彥祖至今聽每星期習武兩、三日︰「一唔練就會冇。」（葉志明 攝）

女兒係巴柔高手 「被佢箍頸解唔到好尷尬」

至於94年在北京習武的日子，因為在美國練武時，教練是同李連杰同學，所以帶我哋到北京武術隊一齊練習，當時吳京都喺度，係幾開心的一件事，全日全力練功，這亦是自己細細個的夢想。而家都有練習，因為一唔練就會冇，所以保持一星期兩、三次練功打拳，這是我的愛好來的，不是為拍戲，由細到大的一個生活習慣。」

而這興趣，囡囡都感染到。「疫情期間佢睇到一啲小朋友學巴西柔術的片段，睇完有興趣我就帶佢去學，都成日出去比賽拎唔少獎。」而作為練了30年功夫的吳彥祖，幾年前跟10歲大的囡囡切磋巴西柔術，都遇到挫折。「因為我是練拳腳，佢係練摔技，一次佢箍住我條頸我係解唔開，好尷尬。當年我可以反擊佢能佢鬆手，但我唔會嘛，要有技巧拆解，對於習武30年的我都解唔開呢個鎖，令我決定要練巴西柔術，到而家都練咗兩年。」

女兒現年13歲，是巴西柔術高手。（吳彥祖@IG圖片）

吳彥祖都想做導演︰「而家拍部戲，由準備到拍攝到做後期要花兩年，我唔願離開家庭太耐，等個女大啲讀大學先。」（吳彥祖@IG圖片）

一年拍一部剛剛好 想做導演︰等個女讀大學先

雖然吳彥祖在《寒戰1994》打得不多，但導演就透露在下集《寒戰1995》會出現一場非常震撼的畫面︰「兩個打得相當有型（吳彥祖、劉俊謙），相當勁的男性荷爾蒙，有不少女工作人員偷偷地望下個Mon，睇到個個都深呼吸。」

在荷里活發展過，今次重返香港電影工業，又有何特別體會︰「我鍾意拍港產片或者在亞洲拍戲，多過美國，因為呢度導演話晒事，美國那邊又導演又監製，個個都可以話事，你唔知聽邊個講好。」從影廿多年，吳彥祖在荷里活都有擔任過監製，將來可有機會登上導演一職？「一路都想，但冇時間，而家拍部戲，由準備到拍攝到做後期要花兩年，我唔願離開家庭太耐，等個女大啲讀大學先，不過如果我做導演，我一定會自己寫埋劇本，所以要啲時間。」