寒戰1994｜周潤發寄語年輕演員　承諾演到100歲 ：寧願死喺片場

《寒戰1994》今日（27日）假戲曲中心舉行全球記者會及首映禮，全體演員都有出席，包括導演梁樂民、周潤發、梁家輝、吳彥祖 、劉俊謙 、吳慷仁 、謝君豪、王丹妮 、廖子妤 、艾頓基倫 (Aidan Gillen) 、陳以文、陳家樂、⁠白只、⁠彭敬慈 ⁠朱鑑然、譚旻萱、 ⁠何啟華、楊樂文、邱⼠縉、⁠魏浚笙、⁠楊天宇 、高海寧、 ⁠鄭則士、麥沛東、 ⁠陳湛文、張達倫、栢天男等。

《寒戰1994》今日（27日）假戲曲中心舉行全球記者會及首映禮。（陳順禎 攝）

電影全體演員出席記者會，場面盛大。（陳順禎 攝）

吳彥祖排港產片有回家的感覺

記者會上，吳彥祖透露自己一直都很喜歡《寒戰》系列，自己亦是拍港產片出身，就算在美國拍戲方法都不一樣，今次能回港拍戲就有回家的感覺，而最大挑戰就是講回廣東話，加上對白非常多，需要很多時間練習。

吳彥祖表示今次回港拍攝，感覺像回家。（陳順禎 攝）

周潤發承諾演到100歲

對於能夠再次參與《寒戰1994》，周潤發坦言電影能夠傳承工業，寄語年輕演員俾心機：「拍戲好辛苦，起起跌跌一定有。」發哥向年輕演員致敬，指年輕演員在演藝圈就似滑浪，有浪就要衝，但都會有危險。其後發哥更指自己一定會演到100歲：「寧願死喺片場！」並笑言叫梁家輝唔好飲咁多酒：「你演唔到100歲㗎！」

周潤發叫梁家輝如果要演到100歲就唔好飲咁多酒。（陳順禎 攝）

郭富城自薦演「年輕版劉傑輝」

至於問到郭富城，戲中很多角色都有年輕版，就只有郭富城沒有，問到想哪位演員飾演自己的年輕版，郭富城表示要交給導演及編劇。導演梁民樂即透露已經寫好少年劉傑輝的部分，讓大家拭目以待。梁家輝打趣表示「劉傑輝」是最年輕的警務處長，1994年可能還未入學堂，郭富城即笑言：「我可以做返自己年輕版！」