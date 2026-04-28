寒戰1994｜首映紅地氈性感迎戰　出爐影后廖子妤高海寧鬥大露背

《寒戰1994》昨晚（27日）假戲曲中心舉行全球記者會及首映禮，全體演員都有出席，包括導演梁樂民、周潤發、梁家輝、吳彥祖 、劉俊謙 、吳慷仁 、謝君豪、王丹妮 、廖子妤 、艾頓基倫 (Aidan Gillen) 等，而大會更在首映前舉行紅地氈，讓一眾演員跟觀眾近距離接觸。去到紅地氈環節，都是女演員短兵相接之地，而出爐影后廖子妤都不負眾望，露背影后讓大家影後。
戲中飾演警方臥底的何啟華、楊樂文及邱⼠縉。（陳順禎 攝） 譚旻萱Ｍandy跟朱鑑然，戲中是劉俊謙的好同袍。（陳順禎 攝） 好耐冇見的彭敬慈，驟眼看十足高版湯令山，身邊有像我這樣的陳家樂。（陳順禎 攝） Little Finger！艾頓基倫 (Aidan Gillen) ，戲中飾演英國軍情六處亞太區主管F.M.。（陳順禎 攝） 出爐影后廖子妤，今次唔係MiMi，係潘怡心。潘兆庵家族第四代後人，潘雋亨之十妹。（陳順禎 攝） 王丹妮一身絲絨晚裝，突然又諗番起有梅姐感覺。（陳順禎 攝） 唔好叫佢菲臘，叫豪哥謝君豪。今次飾演超級富豪，香港舊富潘雋亨。（陳順禎 攝） 《寒戰1994》的真正男主角劉俊謙，好戲到五屆影帝梁家輝都話要自我檢討下。（陳順禎 攝） 吳慷仁今集戲份未算多，但已經令觀眾心寒，留待1995大肆發揮。（陳順禎 攝） 大D哥？唔係，係五屆影帝梁家輝，唔撈黑撈皇氣。（陳順禎 攝） 郭富城好有心思，以一套極富90年代色彩的西裝出席首映。（陳順禎 攝） 發哥及發嫂。發哥一直Keep住白髮，十足神級音樂人坂本龍一。（陳順禎 攝） 伍允龍與女友李蔓瑩，以觀眾身份，拖住手行紅地氈進場。（陳順禎 攝）