寒戰1994｜首映紅地氈性感迎戰　出爐影后廖子妤高海寧鬥大露背

《寒戰1994》昨晚（27日）假戲曲中心舉行全球記者會及首映禮，全體演員都有出席，包括導演梁樂民、周潤發、梁家輝、吳彥祖 、劉俊謙 、吳慷仁 、謝君豪、王丹妮 、廖子妤 、艾頓基倫 (Aidan Gillen) 等，而大會更在首映前舉行紅地氈，讓一眾演員跟觀眾近距離接觸。去到紅地氈環節，都是女演員短兵相接之地，而出爐影后廖子妤都不負眾望，露背影后讓大家影後。

這個首映陣容，足以有金像獎級數。（陳順禎 攝）

戲中飾演警方臥底的何啟華、楊樂文及邱⼠縉。（陳順禎 攝）

譚旻萱Ｍandy跟朱鑑然，戲中是劉俊謙的好同袍。（陳順禎 攝）

好耐冇見的彭敬慈，驟眼看十足高版湯令山，身邊有像我這樣的陳家樂。（陳順禎 攝）

Little Finger！艾頓基倫 (Aidan Gillen) ，戲中飾演英國軍情六處亞太區主管F.M.。（陳順禎 攝）

出爐影后廖子妤，今次唔係MiMi，係潘怡心。潘兆庵家族第四代後人，潘雋亨之十妹。（陳順禎 攝）

廖子妤像我這樣的露背，相當誘人。（陳順禎 攝）

王丹妮一身絲絨晚裝，突然又諗番起有梅姐感覺。（陳順禎 攝）

唔好叫佢菲臘，叫豪哥謝君豪。今次飾演超級富豪，香港舊富潘雋亨。（陳順禎 攝）

《寒戰1994》的真正男主角劉俊謙，好戲到五屆影帝梁家輝都話要自我檢討下。（陳順禎 攝）

吳慷仁今集戲份未算多，但已經令觀眾心寒，留待1995大肆發揮。（陳順禎 攝）

大D哥？唔係，係五屆影帝梁家輝，唔撈黑撈皇氣。（陳順禎 攝）

郭富城好有心思，以一套極富90年代色彩的西裝出席首映。（陳順禎 攝）

發哥及發嫂。發哥一直Keep住白髮，十足神級音樂人坂本龍一。（陳順禎 攝）

正面睇高海寧冇乜特別。（陳順禎 攝）

打側睇，好好睇。（陳順禎 攝）

從後睇，好襟睇。（陳順禎 攝）