安妮夏菲維新戲《Verity》罕有演大反派　與狄高達莊遜女女激咀

美國女星安妮夏菲維（Anne Hathaway）今年在影壇有多部新作，除了於本月30日上映的《穿Prada的惡魔 2》（The Devil Wears Prada 2）之外，還有與《格雷的五十道陰影》系列性感女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）主演的《不存在的罪人》（Verity）即將於10預熱上映，官方今日（28日）發布正式預告，兩位女主角在預告中女女激咀，隨即引起網民熱議。

安妮夏菲維與《格雷的五十道陰影》系列性感女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）主演的《不存在的罪人》（Verity）即將於10月上映，戲中還有久未露面的90年代荷里活男神Josh Hartnett。（劇照）

安妮夏菲維於戲中罕有飾演反派。（預告畫面）

安妮夏菲維罕有飾演反派

《不存在的罪人》（Verity）改編美國女作家Colleen Hoover的同名驚慄小說改編，除了安妮夏菲維及狄高達莊遜之外，還有90年代荷里活男神Josh Hartnett。劇情主要講述作家Lowen Ashleigh（狄高達莊遜飾）受僱去完成安妮飾演的暢銷作家Verity Crawford尚未完成的小說系列。Lowen在Verity家中發現不為人知的自傳手稿，揭露了這個家庭的恐怖真相。預告片中充滿詭秘氛圍，其中一幕狄高達趁安妮睡覺時，與安妮的丈夫Josh激戰，鏡頭一轉狄高達竟然與安妮咀嘴，更被退房咬破唇，安妮更露出恐怖邪惡笑容。

預告片中充滿詭秘氛圍。（預告畫面）

狄高達竟然與安妮咀嘴。（預告畫面）

狄高達被安妮咬破唇。（預告畫面）