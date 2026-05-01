寒戰1994｜吳慷仁為角色食得好瞓得好　謝君豪欣賞對方︰久仰大名

電影《寒戰1994》作為《寒戰》系列的前傳，將世界觀推得更大更廣，今次便分成警方、黑道及富豪三大陣營，而謝君豪跟吳慷仁飾演的正是香港首富兩父子，完全掌控香港命脈。兩位實力派演員首次走在一起，已見默契，原來豪哥早有留意到慷仁，看到他準備角色的方法，已發覺大家是同一類人。



兩位實力派演員首次走在一起，已見默契，原來豪哥早有留意到慷仁，看到他準備角色的方法，已發覺大家是同一類人。（葉志明 攝）

謝君豪今次角色要做特技化妝，每日3個小時。謝君豪︰「拍攝時好定時定候，凌晨3點幾起身，4點有車接我去現場開始化妝，邊化邊瞓，中間會叫我起身去廁所，3個鐘後早餐就到，化完食早餐。」而第一日試造型，亦是豪哥跟慷仁同廖子妤首次圍讀對劇本的日子，大家已經開始入戲。「我仲著晒西裝，成個造型出來，當時自己已經感覺入晒戲。」這刻吳慷仁憶起一件小事。「你記得第一日傾劇本時，你已經隻手插在馬甲，整個人挨晒落梳化，好有霸氣。」

謝君豪跟吳慷仁飾演的正是香港首富兩父子，完全掌控香港命脈。（《寒戰1994》劇照）

謝君豪為角色每日要花3小時上妝，每日凌晏4點就要出門口。（葉志明 攝）

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吳慷仁為角色做好準備︰要吃得好，瞓得好

吳慷仁向來為角色可以瞓身演繹，暴瘦暴曬在所不辭，今次演富豪是否舒服點？「要食好多嘢，因為想令自己看起來肥啲大隻啲，我是演有錢人，有錢人就是飲飲食食，有時間做好多gym，亦想令自己著西裝時好看點。所以準備功夫就是吃得好，住得好，瞓得好，就是最好的準備。」

由於有一段時間冇講廣東話，吳慷仁都對此感到壓力。「演自己的戲冇大壓力，但同豪哥跟Fish演對手戲，就怕廣東話講得不好，講錯對白真係死！真係死！我最怕對手有情緒時，自己沒做好表現，浪費對手的演出，所以會要求自己不要出錯，其他就交予導演及團隊安排。」

手插馬甲袋呢個動作，由試造型第一日已經自帶。（《寒戰 1994》陣營海報）

吳慷仁向來為角色可以無所不用其極，但今次就極端舒服︰「要吃得好，瞓得好。」（葉志明 攝）

謝君豪對後輩「久仰大名」︰睇到佢都知大家臭味相投

對於這位金馬影帝後輩，豪哥坦言是「久仰大名」，因為早有份臭味相投的感覺。「真係久仰大名，未合作前我睇《但願人長久》，已發覺佢係一個戲痴，鍾意將自己變成另一個樣去演戲，為一個角色可以無所不用其極進入狀態。佢會為去一個地方拍戲，預早到當地準備下熟悉下，我聽到呢個，覺得真係friend，因為我都試過。2004年去上海一個地方拍《長恨歌》，都唔知邊度嚟，所以提前一個月去到當地感受下，我哋叫聞下陣除，真係有用。睇劇本係聞唔到嘅，所以睇到佢都知大家臭味相投。」

謝君豪︰「真係久仰大名，未合作前我睇《但願人長久》，已發覺佢係一個戲痴，鍾意將自己變成另一個樣去演戲。」（《但願人長久》電影劇照）

吳慷仁首看《南海十三郎》，已急急尋找這位演員的資料。（《南海十三郎》劇照）

很多人都是因為《南海十三郎》而認識豪哥，吳慷仁都唔例外，而且一看便著迷。「第一次是在電視看到《南海十三郎》，當時唔認識呢位演員，但睇到佢演得好犀利，好癲喎，睇到演員入面有好多嘢，由動作到身形、節奏，都演得好好，令我感到興趣立即上網找找他的資料。到我當了演員，再認真看一次《南海十三郎》，就看到更多細節。他演出好穩定，每個角色都似有一條線，不會這幕演成這樣，下一場就演出另一種感覺，是有自己的脈絡。」這個分享，是豪哥第一次聽到，聽後也不忘說句︰「好開心，聽到我心花怒放！」