寒戰1994｜劉俊謙特訓挑戰凌空極限搏擊　魏浚笙白只激練真功夫

警匪鉅作《寒戰》系列，前傳《寒戰 1994》，今日（5月1日）正式上映。電影發放最新「特訓花絮」片段，首度揭開今次前傳地獄式的動作規模。戲中飾演年輕版「李文彬」的劉俊謙將由頭打到尾，更與黑道當家「阮先生」王丹妮（Louise）迎來連場驚心動魄的槍戰與飛車肉搏。

劉俊謙是今次的全片動作擔當，特訓亦要加倍。（電影公司提供）

譚旻萱戲中演警員，事前要學開槍。（電影公司提供）

導演梁樂民預告動作升級︰一場最原始、最殘酷的權力撕殺

《寒戰 1994》除了延續系列一貫的高智商權謀博弈，今次在動作場面上更是全面升級。導演梁樂民表示：「《寒戰》第一、二集的故事主要發生在警隊管理層、廉政公署及立法會之間，動作場面多為輔助性質。但今次前傳卻是全面升級，警隊、富商、黑道與英方四方角力，動作場面的比重與文戲更為貼近。九十年代的香港黑道猖獗，不同幫派因利益相互廝殺，所以我們這次的動作設計盡量貼近真實，並以九十年代港產片的動作場面為藍本，希望給觀眾帶來嶄新的視覺體驗。」

魏浚笙在戲中是社團打手。（電影公司提供）

魏浚笙與何啟華要練對打。（電影公司提供）

茶樓暗殺火拼 東九龍走廊凌晨封路飛車

劉俊謙與王丹妮這對破格的「黑白聯手」組合，初次碰頭便遭遇神秘殺手的大規模暗殺。兩人在極具香港特色的茶樓內，聯同對阮先生極度忠心的黑道猛將白頭（白只 飾）及 Tony（魏浚笙 飾），四人默契十足地在槍林彈雨中殺出重圍，並各自與敵人展開極具爆發力的近身搏擊。

搏鬥場面一幕接一幕，其中一場阿謙、Louise駕駛電單車風馳電掣逃避追殺，同樣刺激萬分，而劇組為了呈現最真實的追逐速度感，特別申請於凌晨時分封鎖東九龍走廊進行實景拍攝，配合電腦特效，打造出一場非常激烈的飛車場面。

首次應付如此龐大動作戲份的王丹妮坦言，雖然大家之前在其他作品見過她的動作演出，但《寒戰 1994》才是她第一部正式接受武術與槍械特訓的電影。（電影公司提供）

劉俊謙凌空拋出車外 啟德雨夜激戰楊天宇

作為全片動作擔當的阿謙，今次演出可謂「搵命搏」。電影有兩場極度驚險的車廂搏鬥戲，其中一幕阿謙在高速行駛的車輛中與敵人死鬥，大半個身軀更被凌空拋出車外，頭部與飛馳的路面僅距數吋，畫面險象環生，絕對睇到觀眾手心冒汗！

另一重頭戲落在一個滂沱大雨的啟德機場停機坪。阿謙與另一動作猛將楊天宇，在惡劣的天氣下，於高速行駛的車輛外部進行近距離生死搏擊。拳拳到肉的真實感，完美結合了文戲的張力與武打的刺激，絕對能滿足一眾香港警匪片影迷的期望。

電影有兩場極度驚險的車廂搏鬥戲，其中一幕阿謙在高速行駛的車輛中與敵人死鬥，大半個身軀更被凌空拋出車外。（電影公司提供）

劉俊謙獲讚「能文能武」 王丹妮化身女中豪傑親身肉搏

對於兩位主角的表現，導演梁樂民給予極高評價：「阿謙今次除了拳腳更要接受槍械訓練，在新一代演員之中，他確是『能文能武』，前途無可限量。而 Louise 雖然是首回正式演出動作電影，但他們兩人的訓練都非常刻苦。最難能可貴的是除了動作上的挑戰，兩人的『眼神』也十分入戲，演繹出來的感覺都是身經百戰，一點也不像動作片新手。」

首次應付如此龐大動作戲份的王丹妮坦言，雖然大家之前在其他作品見過她的動作演出，但《寒戰 1994》才是她第一部正式接受武術與槍械特訓的電影：「從密集式的訓練中，發現原來自己手長腳長，在對打和鏡頭呈現上極具優勢。雖然體力透支非常大，很多時要重複拍很多次，但每次做到理想效果時內心都非常滿足，結束時總有種『打得很爽』的感覺！」談及「阮先生」一角，她形容：「她從小在男人堆中成長，不想被保護就要變得比男生更強大。作為一個背負重任的『女中豪傑』，她堅守道義，在重要時刻定必親自出手保護重要的人。」

魏浚笙白只激練真功夫。（電影公司提供）

開拍前個半月地獄特訓

為了應付連場激戰，劇組在開拍前兩個月已安排全體演員進行密集式的地獄特訓。警隊 O 記陣營（朱鑑然、譚旻萱、何啟華、楊樂文、邱士縉、麥沛東、陳偉雄、黃溢濠）與黑社會陣營（王丹妮、白只、魏浚笙等）無一倖免。特訓內容涵蓋近身搏擊、拳擊起腳及高難度拋投動作。當中飾演高級督察的譚旻萱Mandy更是首度挑戰動作電影，與王丹妮齊齊展現「巾幗不讓鬚眉」的狠勁，眾人特訓時位位有板有眼。

除了搏擊，劇組亦安排了極度嚴格的槍械訓練，由組裝槍支到實彈射擊姿勢均從頭學起。何啟華直言開槍極具挑戰性：「原來要揸得支槍好睇兼且有說服力，難度絕對比近身搏擊還要高！因為近身搏擊有時可以靠攝影機遷就拍攝角度，但揸槍的姿勢就真的要完全靠自己掌握。」他亦不忘感謝同場有動作戲經驗的朱鑑然與黃溢濠分享心得；而飾演黑幫門生的Jeffrey則笑言自己戲中演古惑仔，主要任務都是「一直被打」，但事實上，Jeffrey 於戲中亦有親身上陣的動作戲份需要應付，絕不輕鬆。