穿PRADA的惡魔2｜五一累積票房破700萬　艾美莉賓特星光大道摘星

《穿PRADA的惡魔2》（The Devil Wears Prada 2）以原班人馬載譽歸來，除了導演大衛法蘭高（David Frankel）、編劇雅蓮麥肯拿再度聯手，戲中最重要的三大女主角：梅麗史翠普、安妮夏菲維（Anne Hathaway）、艾美莉賓特（Emily Blunt）亦會華麗回歸，再度展惡鬥！而電影在五一假期更有好成績，截今日（2/5）中午12時，已達700萬。

《穿PRADA的惡魔2》叫好叫座，五一勞動節假期氣勢如虹，香港累積票房已衝破700萬。（《穿PRADA的惡魔2》劇照）

穿PRADA的惡魔2｜重溫Mean爆金句 今集升級自嘲︰終於捨得返嚟

香港票房收得，戲中兩位演員都在荷里活報喜，艾美莉賓特（Emily Blunt）與史丹利杜茨（Stanley Tucci），在香港時間昨日（5月1日）獲頒荷里活星光大道星星，兩位的巨星好友羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、麥迪文（Matt Damon）、狄維莊遜（Dwayne Johnson）與梅麗史翠普（Meryl Streep）都有到場，星光熠熠！ 梅麗史翠普更驚喜致詞，以幽默言辭力讚二人，場面溫馨熱鬧。

艾美莉賓特（Emily Blunt）與史丹利杜茨（Stanley Tucci），在香港時間昨日（5月1日）獲頒荷里活星光大道星星。（電影公司提供）

艾美莉致詞時笑言，日後將「被途人踏過名字」。（電影公司提供）

原來史丹利杜茨是艾美莉賓特的姐夫，而媒人更是艾美莉賓特。（電影公司提供）

艾美莉賓特與史丹利杜茨在現實中，更是真親戚，史丹利杜茨是艾美莉賓特的姐夫，而媒人更是艾美莉賓特！艾美莉致詞時笑言，日後將「被途人踏過名字」，但能與史丹利一同獲得殊榮感到非常榮幸；史丹利幽默分享自己逾 45 年演藝生涯，形容辛苦卻值得。兩人齊齊於星光大摘星，成為第 2,841 位與第 2,842 位獲得此殊榮的名人。