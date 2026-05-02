寒戰1994｜周文健角色原型真一哥　網民一見諗起《逃學威龍2》

電影《寒戰1994》昨日（5月1日）正式上畫，在萬眾期待下首日票房已達600萬。電影有多達40多個知名演員演出，其中一位令網民眼前一亮的是周文健。事緣他在戲中角色叫許懷翰，是1994年的警務處處長，而角色原型更是取材自真一哥許淇安。由於電影中有提及政治部，就觀眾聯想到《逃學威龍2》（1992）中，周文健正正就是出任政治部，兩部戲有一個微妙穿越。

周文健在戲中角色叫許懷翰，是1994年的警務處處長，而角色原型更是取材自真一哥許淇安。（《寒戰1994》劇照）

周文健在《寒戰1994》中，為人城府甚深，對下屬警務處行動副處長蔡元祺（吳彥祖 飾）處處防犯。（《寒戰1994》劇照）

《寒戰1994》開畫首日，票房已衝破600萬。（網上圖片）

角色取材自真一哥許淇安

周文健在《寒戰1994》中，是帶領警隊過渡1997的警務處處長，為人城府甚深，對下屬警務處行動副處長蔡元祺（吳彥祖 飾）處處防犯。事實上，角色取材自真一哥許淇安，他是皇家香港警務處最後一任處長，暨香港回歸後首任警務處處長，橫跨兩朝（1994年7月3日—2001年1月1日）。而周文健的健碩外形，亦跟許淇安相似。

特區首任警務處處長許淇安，退休後曾到路訊通及嘉華國際工作。（警務處網頁）

《逃學威龍2》跟星爺「打茄輪」

《逃學威龍2》裡，是於國際學校中的政治部臥底警員。周文健曾在《香港01》訪問中承認，角色至今對他影響非常深遠︰「我宜家喺國內，多數人識得我都係因為《逃學威龍》。」在《逃學威龍2》中，周文健跟周星馳針鋒相對，而令觀眾最深印象的對手戲，莫過於在更衣室裡「打茄輪」。

《逃學威龍２》是1992年作品，網民笑稱兩年後，周文健在《寒戰1994》升任做一哥。（《逃學威龍２》影片截圖）

林尚義一句︰「打茄輪做乜唔預埋我？」都夠點睛。（《逃學威龍２》影片截圖）

周文健回想這一幕時，也會心微笑︰「你知拍佢（周星馳）啲戲係冇劇本㗎嘛！當時中文唔係幾好，就問可唔可以早啲畀劇本我，練一個鐘頭。咁當時我見到佢同陳嘉上導演坐埋一邊，吱吱噚又偶然望一望我，星仔就諗咗呢個打茄輪（嘅橋段），係借位扮打茄輪，唔係真係打茄輪嘅！」

周文健近年重現香港影壇，不時有角色客串。（《香港01》訪問相片）

這個類似打摔角又似打茄輪的鏡頭，成為片中經典場面。（《逃學威龍２》影片截圖）

周文健當時得知橋段發展後，亦大膽提出建議：「我係畀咗少少提議，我哋當時係準備打交、有少少摔角感覺，但係意識畀觀眾就好似打緊茄輪咁樣。我就提咗一樣嘢，當去到鏡頭前，我（伸手）摷下你個頭，佢（星仔）就話好！」二人最終發展成互摷，亦因此而NG重拍了數次。