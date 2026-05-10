寒戰1994｜綁架原型華懋創辦人王德輝　兩度被綁主謀竟是破案警長

電影《寒戰1994》，由梁樂民執導，將《寒戰》宇宙推前到1994年，深入探討這個警隊內鬥的背後角力源頭。電影有趣地方是創作時，串連起不少真實人物及事件，令觀眾看起來更具投入感。其中「舊富」家族，由謝君豪飾演的香港首富潘雋亨，其十妹的丈夫被綁架一事，就似是以發生在1990年，華懋集團創辦人王德輝的綁架案為創作藍本。



在《寒戰1994》，潘家十妹潘怡心（廖子妤 飾）與黃嘉輝（陳家樂 飾）結婚。（《寒戰1994》劇照）

在《寒戰1994》，潘家十妹潘怡心（廖子妤 飾）與黃嘉輝（陳家樂 飾）結婚，婚後獲潘雋亨賞識，委以潘氏旗下環貿集團主席一職。此安排就讓潘雋亨的兒子潘志昂（吳慷仁 飾）所有妒忌。從角色名及集團名稱，以及案發經過，不難發現該情節是取材自1990年，華懋集團創辦人王德輝被綁架案。

婚後的黃嘉輝（陳家樂 飾），獲潘雋亨（謝君豪 飾）賞識，委以潘氏旗下環貿集團主席一職。（《寒戰1994》劇照）

王德輝兩度被綁 節儉本性成最大隱憂

1990年4月10日，華懋集團創辦人王德輝遭綁架，這亦非首次，早在1983年已同樣遭綁架，那次龔如心依指示未報警，在7天內籌得1100萬美元贖金（約8500萬港元），並匯入指定的台灣某銀行帳戶，結果第8日王德輝獲釋。案發後，港台警方合力逮捕3男1女嫌犯。

雖然死過翻生，但據龔如心憶述，當年王德輝反而擔心「付錢太快」，恐將來再成目標，隨後每月花約十多萬港元聘請保鑣，並在鞋跟安裝小型無線電發報器，以確保被擄後仍有機會尋獲自己。雖然警戒心提高，但節儉的本性令他於第二次案發的同年1990年，辭退保鑣，僅保留追蹤裝置。

華懋集團創辦人王德輝曾兩度遭綁架，1990年4月第二次被綁後下落不明，至1999年法院宣佈他在法律上已經死亡。（資料圖片）

中港台三地聯手策動 要求贖金高達10億美元

事實上，當第一次破案後，有份參與的警長鍾維政，正正覺得這次綁匪的計劃粗疏，漏洞百出，同時間亦洞悉到王家在保安上的不足，眼見大件肥豬肉在眼前，財迷心竅的他知法犯法，於是以主謀身計劃出一個更「完善」的第二次綁架計劃。

戲中陳家樂在跑步時被擄，現實中王德輝在跑馬地馬會打完壁球駕車回家途中出事。（《寒戰1994》預告截圖）

戲中陳家樂多次被轉換藏參地點。（《寒戰1994》預告截圖）

第二次綁架的大計，涉及中、港、台三地犯罪集團。除了有警長鍾維政，還有其兒子鍾志能，台灣方面有當時出任台灣軍情局駐港特工 陳麒元，負責利用台灣地下錢莊洗錢及在台接收贖金。另外還有內地的大圈幫成員黃壽，全案共拘捕 16 人。

案發於1990年4月10日，王德輝在跑馬地馬會打完壁球駕車回家途中，被數名綁匪強行截停並擄走。當時要求的贖金為10 億美元（約78億港元）。王德輝太太龔如心救夫心切，於4月25日按指示將首期6,000 萬美元（約4.7億港元）匯入指定的台灣銀行戶口。但當龔如心完成支付贖金後，綁匪並未遵守承諾放人，甚至切斷聯繫，自此王德輝便失蹤於人世。

警方循綁匪要求的匯款途徑深入調查，與台灣執法部門合作，於1991至1993年聯手拘捕十多名涉案人士，並於台灣搜獲大批贓款。（1991年10月19日華僑日報/香港公共圖書館媒體資料庫）

至今生死未卜 1999年宣布法律上死亡

對於生死未明，警方了解過多方證供後，推測主要有兩種可能，一為已葬身公海。根據被捕綁匪（如︰鄭十五）的供詞，因擔心警方追緝及行蹤敗露，綁匪在1990年4月13日將王德輝拋入公海。雖然警方就此曾進行大規模搜索，但始終未發現遺體。

而另一個推測，是主謀鍾維政曾計劃若警方追查得太緊，就長期囚禁王德輝，等法律上宣布他死亡後再放人。對於愛夫心切的龔如心，亦一直堅信丈夫尚在人間，甚至曾在丈夫失蹤17年後，發布的訃聞中仍以其名義刊登。不過由於失蹤後一直下落不明，香港高等法院已於1999年9月在法律上宣布其死亡。