寒戰1994｜王丹妮萬千寵愛後陷低潮　曾迷失︰觀眾對我容錯率好低

認識王丹妮，由電影《梅艷芳》開始，一位模特兒出身的演員，第一部戲就已當主角，而且獲公司花過千萬製作，給予大半年時間受訓，結果不負眾望，票房逆市中大收6,200萬，成為2021年票房冠軍，最後更獲得《第40屆香港電影金像獎》最佳新演員獎。隨後片約一部接一部，《毒舌大狀》、《焚城》、《夜王》到近日上映的《寒戰1994》，外人看來順風順水夫復何求，但王丹妮自知，當中經歷了一段鮮為人知的低潮期，心靈被掏空，缺乏自信、不斷自責、經歷抑鬱邊緣，一切都不易過。



鳴謝︰

化妝︰Pinky Ku

髮型︰Cooney Lai

服裝︰SPORTMAX

手錶︰OMEGA

王丹妮出道後片約不斷，新作有《寒戰1994》演社團一姐。（陳順禎 攝）

王丹妮準備演繹梅姐的方法，是盡量掏空自己，將梅姐的東西全數吸收，想不到這成了日後的困擾。（《梅艷芳》劇照）

掏空自己完全融入梅艷芳

2016年，電影《梅艷芳》開始進行選角試鏡。當時26歲的王丹妮一直擔任模特兒，但自知這是一門青春飯，並不持久，是時候要轉跑道，就在這一刻，她被邀請參與試鏡，更被安樂影片老闆江志強及導演梁樂民一致認同下，落實由她演我們的梅艷芳。「我嚇到唔敢相信，即刻買機票離開香港，其實幾日都在酒店發呆及喊。」不懂面對，亦無所適從，最後終於冷靜下來，接受長達6個月的訓練，歌、舞、演全方位吸收。

王丹妮︰「就似要一個新生嬰兒加速成長，在這大半年密集式訓練時間，由演戲到唱歌跳舞開始，我要做的就是盡量掏空自己，將梅姐的東西全數吸收，所以我由研究人物，到角色塑造，都是向梅姐出發，期間睇好多資料及訪問，盡量取其神緒。」這方法非常奏效，很快王丹妮的言行舉止已自帶梅姐風。「這段日子可謂沉浸在梅艷芳當中，自己好似跟梅姐的血肉連結在一起。」

很快王丹妮的言行舉止已自帶梅姐風。「這段日子可謂沉浸在梅艷芳當中，自己好似跟梅姐的血肉連結在一起。」（陳順禎 攝）

梅艷芳當日最後告別舞台的情緒，旁人難以想像，而王丹妮就嘗試演繹這份離別之情，一時間難以抽身。（王丹妮IG圖片）

梅姐的離別情緒 成為王丹妮牽絆

這大半年間，身邊人都教她如何去演好角色，做出梅姐風采，但到拍畢後，冇人教自己如何抽離角色，被掏空的王丹妮，一時間真的無法尋回自我。「我以為拍完就可以放下，但原來不可以，在日常生活中，都被朋友說我某些動靜很梅姐。」更嚴重是，導演為讓王丹妮更易掌握演繹進程，電影是順序拍攝，拍到結局告別舞台一幕後，就是全片的煞科戲，而當時梅姐百感交集的離愁別緒，就成了王丹妮最大的牽絆。「我感到好空虛，好似突然失去好多愛，返到屋企有種失落感，甚至會無故地喊。」

王丹妮這刻要做的，就是重複一次，將自己體內流著梅姐的血肉再次掏空，並重新安上王丹妮。「於是我去找王丹妮一直想做，但未有機會做的事，例如學騎馬、畫人像素描，很多很多細個遺憾冇學到的東西，就在這空窗期盡量去學，盡量去填補番自己，當然還有家人的愛，當我見番個女，擁抱下，嗅到她的氣味，就感到這是屬於我的，終於找回屬於王丹妮的東西。」

《梅艷芳》結果不負眾望，票房逆市中大收6,200萬，成為2021年票房冠軍，最後更獲得《第40屆香港電影金像獎》最佳新演員獎。（影片截圖）

接拍第二部作品《毒舌大狀》，繼續擔任女主角，對新人而言是最好的禮物。（《毒舌大狀》劇照）

發覺自己力有不逮 陷入另一困局

拍完《梅艷芳》，要面對一個意想不到的低潮，但口碑加上獎項，終令王丹妮重獲自信，最重要是獲得另一機會，接拍第二部作品《毒舌大狀》，與黃子華同場。當然，拍攝時未知這將會成為香港首部票房破億的電影，但在拍攝時到出街後，又成了自己另一場浩劫。「當時對自己有要求，拍攝時希望畀ABCDEF導演揀，但其實我能力有限，只做到AB，最多去到C，然後就好自責，覺得自己做不到演員要求。」

自己對自己有要求，觀眾也似對她有要求，可能第一個角色已是自信心強大，霸氣十足的梅姐，不期然地令觀眾將二人結合，無意間地一視同仁。「大家期待我會怎樣發揮，並對我的容錯率很低，只要有一幕發揮得不似預期，便會有不少意見。這令我壓力好大，亦影響自己往後的演出，試過緊張到難以呼吸，夜晚會瘋狂爆喊。」慶幸有了第一次面對壓力的經驗，今次總算懂得面對，而且一想到第二部戲都是當主角？還想怎樣？「身邊另一半都叫我停下來，不要諗太多，慢慢重拾自信才拯救到自己。」

王丹妮曾經都對自己有相當要求︰「拍攝時希望畀ABCDEF導演揀，但其實我能力有限，只做到AB，最多去到C，然後就好自責，覺得自己做不到演員要求。」（陳順禎 攝）

來到《寒戰1994》，王丹妮要演社團一姐阮若蘭，當中的霸氣又跟梅姐的不同。（《寒戰1994》劇照）

因為《夜王》的CoCo姐，現時途人見到王丹妮都會講一句︰「我使X你睇得起！」（《夜王》劇照）

角色深入民心 途人大爆︰我使X你睇得起！

來到《寒戰1994》，要演社團一姐阮若蘭，這次王丹妮就學會收放，縱未自如也算恰當得宜。「今次的霸氣又跟梅姐那種不同，梅姐的霸氣是自帶的，今次『阮先生』反而收得好沉好穩，她在龍蛇混集地方成長，有咩人未見過，所以情緒不會太外露，他的氣場愈壓得實愈會滲出來。而對劉俊謙的好惺惺相惜，源於欣賞他同樣是重道義的人，甚至夠膽一個人闖進社團，是欣賞的。」

一切都終於適應下來，王丹妮近日走到街上，都是享受途人予以的支持。「大家會叫我啲角色名，梅姐（《梅艷芳》）、曾潔兒（《毒舌大狀》），還有CoCo姐 （《夜王》），愈來愈多具代表的角色，令我覺得是邁向成為專業演員，近日還會講出CoCo姐戲中對白︰『我使X你睇得起！』證明觀眾鍾意自己設計的角色，好有滿足感。」

王丹妮《寒戰1994》訪問。（陳順禎 攝）

王丹妮《寒戰1994》訪問。（陳順禎 攝）