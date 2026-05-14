寒戰1994｜艾頓基倫參演不為酬勞　喜愛港產片欣賞吳宇森王家衛

《寒戰》系列作為香港警匪電影的「神級天花板」，闊別多年後終於迎來前傳《寒戰1994》。今次陣容除了多位影帝級人馬、頂尖演員及幕後班底外，最令戲迷驚喜的莫過於在《權力遊戲》（Game of Thrones）中飾演「Little Finger」的愛爾蘭演技派男星艾頓基倫（Aidan Gillen）驚喜加盟。Aidan接受《香港01》專訪時，分享了由「Westeros」跨越到 1994 香港的體會。對於這位國際影星而言，進軍香港影壇並非為了「掘金」，背後更多是一份對港產片的情意結。



文：關穎賢

攝影：陳順禎



《權力遊戲》（Game of Thrones）中飾演「Little Finger」的愛爾蘭演技派男星 Aidan Gillen 加盟《寒戰》宇宙令大批影迷感驚喜。（《寒戰1994》海報）

Aidan接受《香港01》專訪時，分享了由「Westeros」跨越到 1994 香港的體會。（陳順禎 攝）

喜愛港產片 欣賞吳宇森王家衛

不少荷里活影星參演亞洲電影往往被視為「客串」或「賺外快」，但 Aidan 表示自己是真的被劇本與製作團隊吸引。他坦言自己雖然不是港產片專家，但對香港電影並不陌生：「每個人都會看吳宇森，我也很欣賞王家衛，還有《臥虎藏龍》這類經典。能有機會與這群優秀的電影人合作，根本不需要什麼額外的誘因，我直接跳上飛機就飛過來了。」

Aidan透露接拍前已做足功課，對《寒戰》系列讚不絕口：「我看過前作，我覺得《寒戰2》甚至比第一集更出色。所以這次參演前傳，就像跳上一列高速行駛的火車，挑戰在於如何維持這個系列的高水準，並嘗試再創高峰。」另外，監製江志強（Bill Kong）亦是決定接拍的原因之一：「我知道自己將與香港影壇最頂尖的人才合作。」

Aidan透露自己喜愛港產片，最欣賞吳宇森及王家衛。（陳順禎 攝）

與吳彥祖空檔大談「愛爾蘭經」

談到在香港拍戲的體驗，Aidan 觀察到港產片劇組與英美兩地的微妙差異。他特別提到香港片場有一種獨特的尊重感與寧靜度：「在英國拍電視，大家話很多，有時會讓人感到疲於奔命甚至分心。但在香港，片場氣氛非常專業且安靜，這對演員入戲極有幫助。」他更透露與男神吳彥祖（Daniel Wu）合作愉快，兩人更因愛爾蘭而打開話題：「Daniel 拍《荒原》（Into the Badlands）時，孩子剛好就在我家附近的愛爾蘭學校上學。我們在拍攝空檔大聊都柏林的舊事，這是一個很棒的破冰話題。」

Aidan透露與男神吳彥祖（Daniel Wu）合作愉快，兩人更因愛爾蘭而打開話題。（陳順禎 攝）

預告《寒戰1995》成關鍵人物

影迷最關心的，莫過於他在片中飾演的英國政府代表「FM」，是否又是另一個「Little Finger」？Aidan 笑言兩者確實有相似的政治手腕，但更強調角色的複雜性：「他有自己的議程，作為政府人員，他只是精明地執行任務。他可能看起來神祕、愛操縱人，但在那個時代背景下，他只是盡本分。至於他是英雄還是反派，取決於觀眾的角度。」他更預告，在《寒戰1994》中僅是初露鋒芒，到了續集《寒戰1995》，影響力將會全面爆發，成為左右大局的關鍵人物。

Aidan預告《寒戰1995》所飾演的角色「FM」將會成為關鍵人物。（陳順禎 攝）

Aidan笑言角色「FM」與在《權力遊戲》飾演的「Little finger」兩者確實有相似的政治手腕。（陳順禎 攝）

認「Little Finger」打開國際大門 曾拒內地邀約首選香港電影

談到職業生涯的轉捩點，Aidan 坦言《權力遊戲》及「Little finger」一角改變了他的事業軌跡。他笑言這部劇讓他在世界各地都有共同語言：「這部劇確實為我打開了國際大門，很多邀約是以前不可能得到的。過去兩年我分別在德國、匈牙利、波蘭工作，這顯然是《權力遊戲》帶來的效應。」Aidan更透露，其實此前曾收到過不少來自中國內地的邀約，但他一直未有動身，唯獨對今次《寒戰1994》的香港劇組一拍即合：「這是我的第一部香港電影，我當時非常渴望能接下這個計畫。」

Aidan 坦言《權力遊戲》及「Little finger」一角改變了他的事業軌跡。（《權力遊戲》劇照）

私下勁貼地 收工最愛搭天星小輪

雖然貴為國際影星，Aidan 私下卻相當貼地。他透露自己在港拍戲期間，最愛的娛樂竟然是看海：「我會看著飯店窗外的維多利亞港，看船隻往返，這甚至能幫助我鑽研劇本和投入角色。我非常喜歡天星小輪，經常坐著它在維港穿梭港九兩岸。」Aidan感性表示，自己 20 歲前從未離開過愛爾蘭，甚至第一次去英國是坐船，所以骨子裡一直有種探險精神。目前他手頭上已有 6 部電影及 2 部劇集待發，但他直言：「只要香港影壇不嫌棄，我隨時準備好再回來。」

雖然貴為國際影星，Aidan 私下卻相當貼地，最愛的娛樂竟然是看海。（陳順禎 攝）

Aidan自爆非常喜歡天星小輪，經常坐著它在維港兩岸穿梭。 （陳順禎 攝）

Credits：

Make-up: Sheryl Chan

Hair: Leo Tsui