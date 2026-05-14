火遮眼｜《九龍城寨》武指谷垣健治執導　用血肉重拾港產動作巔峰

由《九龍城寨之圍城》金像獎最佳動作設計谷垣健治執導、《樹大招風》金像獎最佳導演許學文監製兼編劇的港產武打動作電影《火遮眼》（The Furious），揚威多個海外影展，世界各地影迷及影評人一致推祟，大讚「武打片天花板！」「武打片重登巔峰！」電影雲集5大世界級武術高手演員，包括謝苗（Xie Miao）、林科燈（Joe Taslim）、黎唯（Brian Le）、岩永丞威（Joey Iwanaga）及雅彥·魯伊安（Yayan Ruhian）。《火遮眼》被香港電檢被評為三級，將於6月12日上映。

《火遮眼》在谷垣健治導演領軍之下，預告中多場精彩對打戲看得觀眾熱血沸騰！（《火遮眼》劇照）

電影主角就有大家在香港電影好耐冇見，當年以童星身份演出過《洪熙官》、《給爸爸的信》的謝苗。（《火遮眼》劇照）

虎父救女兒 打爆國際走私兒童組織

《火遮眼》由香港金像團隊製作，包括《九龍城寨之圍城》金像獎最佳動作設計谷垣健治執導、《樹大招風》金像獎最佳導演許學文監製兼編劇、《神探大戰》、《樹大招風》金像編劇麥天樞及《九龍城寨之圍城》《智齒》金像編劇岑君茜聯手編寫。至於電影幕前，就有大家在香港電影好耐冇見，當年以童星身份演出過《洪熙官》、《給爸爸的信》的謝苗。另外還有《真人快打》、《突擊死亡塔》林科燈、《奇異女俠玩救宇宙》黎唯、《浪客劍心最終章：The Final》、《肥龍過江》岩永丞威及《殺神John Wick 3》、《突擊死亡塔》雅彥·魯伊安，各個武術高手有獨特格鬥風格。

《火遮眼》在谷垣健治導演領軍之下，預告中多場精彩對打戲看得觀眾熱血沸騰！故事講習武之人王偉（謝苗 飾）的女兒被走私兒童組織擄走，為救女兒他殺入敵陣，與四方八面的惡人展開連場生死激戰，鐵籠擂台內困獸鬥搏擊、猛力摔撻、重拳飛腳、血腥斬殺等等無限制動作場面讓人目不暇給。不同武術，不同武器，招式層出不窮，如此讓人腎上腺素飆升的武打動作盛宴，難怪於電影節率先看過《火遮眼》的外媒急不及待蜂擁追捧成「武打片天花板！」「武打片重登巔峰！」。

於電影節率先看過《火遮眼》的外媒急不及待蜂擁追捧成「武打片天花板！」「武打片重登巔峰！」。（《火遮眼》劇照）

爛番茄獲100%新鮮度

《火遮眼》口碑超狂，在爛蕃茄影評網站Rotten Tomatoes上獲驚人的100%滿分好評，更榮獲多倫多國際電影節「午夜瘋狂」單元觀眾票選獎第3位！導演谷垣健治表示：「《火遮眼》已走訪多個國際電影節，我親眼看到不論是美國、歐洲、亞洲等地觀眾都非常喜歡。在戲院能夠令這麼多人產生共鳴是動作片一大特色，大家會一齊歡呼，很有感染力。以前大家看完李小龍的電影都幻想自己成為李小龍，希望《火遮眼》都能夠為觀眾帶來這等投入感。我拍這麼多年動作片，都是『給香港動作片的情書』，希望大家再次支持香港動作片！」

導演谷垣健治表示：「《火遮眼》都是『給香港動作片的情書』，希望大家再次支持香港動作片！」（《火遮眼》劇照）

監製兼編劇許學文表示：「好開心，知道Lionsgate獲此片全球發行，意味著這電影能行得更遠，令世界各地的觀眾可以看到這套硬橋硬馬真功夫的動作電影。今次有機會能再次把香港的動作電影帶到國際舞台確實令人鼓舞，證明動作電影是國際性的共同語言。《火遮眼》是一部高手過招，觀眾看後會熱血沸騰的電影，期待大家支持。」