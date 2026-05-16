我們不是什麼｜彭秀慧客串水吧有學師　搭的士不忘向司機推介部戲

電影《我們不是什麼》由江熚生（AK）、陳毅燊主演，邱禮濤執導，上映個多月後，票房迎來1000萬。電影團隊為此特別返到電影中，江𤒹生飾演的暉仔擔任伙記的茶餐廳，而彭秀慧及駱振偉就客串做水吧，至於譚耀文就舒舒服服做食客。



電影團隊為慶祝票房破千萬，專誠拉大隊返到電影中，江𤒹生飾演的暉仔擔任伙記的茶餐廳舉行活動。（許育民 攝）

是日活動，彭秀慧及駱振偉會客串做水吧，至於譚耀文就舒舒服服做食客。（許育民 攝）

我們不是什麼｜AK江𤒹生留鬚扮伙記 邱禮濤望同每位演員再合作

彭秀慧一早到學做水吧︰「做啲自己唔擅長係最好玩」

為做個出色的水吧，彭秀慧專誠早一點到，跟水吧師傅學沖奶茶︰「沖奶茶最難，要焗一焗啲茶，然後撞茶，再落奶，我覺得好好玩，因為做啲自己唔擅長係最好玩。」問到仲想擔任甚麼崗位，彭導跟駱振偉都想當樓面，因為想同客人接觸。駱振偉︰「好想學識寫單，寫到廚房睇唔明。」彭秀慧都立即諗「陳皮鴨腿湯飯」到底要點寫呢？

水吧冇咁忙時，彭秀慧會負責埋𢳂例湯。（許育民 攝）

問到票房如果到1500萬，就可以去番戲中譚耀文與彭秀慧的主場，「五月花」燒烤場慶功，大家要如何再力谷票房，彭秀慧就分享今日跟導演邱禮濤坐的士謝票的有趣經驗︰「因為我哋都趕時間，就叫司機開快啲，司機以為我哋趕睇戲，就問睇邊套？我反問佢最近有冇睇過邊套香港電影，佢就話好少睇戲，最近都係睇咗《破‧地獄》，我就建議佢睇《我們不是什麼》，話好好睇。佢問邊個導演，我就喺導演面前同司機講︰『嗰個邱禮濤囉！』」明顯司機不知道車廂中人就是邱導。

彭秀慧向的士司機介紹邱禮濤導演︰「男人嚟嘅，好長頭髮。」而當刻，邱導正在司機面前落車。（許育民 攝）

未及向的士司機推介《的士判官》

到落車時，彭秀慧再問司機︰「你真係唔知邊個邱禮濤呀，男人嚟嘅，好長頭髮。而就喺呢個時候，邱禮濤就開門落車。希望最終呢位司機有睇到部戲，有睇到呢個訪問，發現『嗰個邱禮濤』其實一直喺佢架車度。」記者問到可有介紹埋導演另一部舊作《的士判官》畀司機睇？幾位都即時大笑，駱振偉更笑稱聽到可能就唔睇喇！