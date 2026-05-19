康城影展｜占士加利《紙老虎》獲激讚　致電主演施嘉莉未果引笑聲

導演占士加利（James Gray）執導的新片《紙老虎》（Paper Tiger）5月17日晚間在第79屆康城影展舉行世界首映，映後獲得長達7分鐘的起立鼓掌。加利當場還試圖透過手機視頻通話聯繫主演施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），希望她能一同感受現場熱烈氣氛，可惜對方因忙於拍攝新版《大法師》未能現身康城，也沒有接起FaceTime電話。



加利看著電話轉入語音信箱後，無奈苦笑並向觀眾展示手機畫面，引起現場一陣笑聲。雖然施嘉莉缺席，但同片主演麥爾斯泰勒（Miles Teller）與阿當戴華（Adam Driver）則陪同出席首映，兩人在片中飾演捲入俄羅斯黑幫風暴的兄弟。

導演占士加利James Gray與新片《紙老虎（Paper Tiger）》兩位主演麥爾斯泰勒Miles Teller與阿當戴華Adam Driver（gettyimages）

映後，加利宛如主持人般帶動全場氣氛，輪流示意兩位主演接受觀眾掌聲。他也感性向觀眾表示：

電影產業比任何時候都更需要你們。現在是非常重要的時刻，而康城之所以重要，就是因為有你們。

今年康城影展缺乏大型好萊塢商業大片，《紙老虎》因此成為少數具備明星光環的主競賽作品之一。麥爾斯泰勒與阿當戴華走上紅毯時，也吸引大批粉絲尖叫、要求簽名與合照。本屆評審狄美摩亞（Demi Moore）也穿上誇張的粉紅色蝴蝶結禮服出席首映，增添不少話題。

狄美摩亞（Demi Moore）也穿上誇張的粉紅色蝴蝶結禮服出席首映。（gettyimages）

詹姆斯加利堪稱康城常客，《紙老虎》已是他第6部登上康城的作品，過去包括《我的世界末日（Armageddon Time）》、《紐約風塵（The Immigrant）》、《兩個情人（Two Lover）》、《黑夜話事人（We Own the Night）》與《家族情仇（The Yards）》等片都曾在此首映。他也曾於2019年擔任康城主競賽評審。

加利在台上幽默表示：「這不是我第一次來康城了，這次已經是第6次。我得承認，現在不只是名字叫Gray（灰），連鬍子也真的變灰了。」他也感性表示，每次來到這座劇院都讓他充滿感動，因為這裡承載著他許多珍貴回憶。

《紙老虎》背景設定在1986年，故事描述一對兄弟試圖透過投資計畫改善紐約高瓦納斯運河環境，卻意外捲入俄羅斯黑幫犯罪事件。由麥爾斯泰勒飾演的普通家庭男人Irwin，因無意間目擊黑幫犯罪而惹禍上身，亞當崔佛飾演的前警察哥哥Gary則試圖救弟弟脫困，卻讓兩人一步步陷入暴力深淵。

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