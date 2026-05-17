康城影展｜李冰冰隔10年再戰康城　水墨高訂現東方美學獲外媒盛讚

53歲李冰冰時隔10年再度踏上康城影展紅毯！



她5月16日以品牌代言人身分，出席第79屆康城影展非競賽片《因果報應（Karma）》首映，一身銀灰色Armani Privé高級訂製禮服驚艷全場，更被外媒盛讚是「東方美學與南法陽光的完美碰撞」。

李冰冰身穿Armani Privé高訂禮服出席盛會。（gettyimages）

這也是李冰冰繼2016年後，再度現身康城紅毯，同時也是她第9次參與康城影展。相較10年前偏向強勢女王氣場的黑白禮服造型，這回她改走優雅淡然路線，選穿Armani Privé 2025春夏高訂系列銀灰色薄紗禮服，以水墨暈染手法呈現山水紋理，搭配平口剪裁與晶鑽刺繡，在燈光下更顯飄逸夢幻。

珠寶部分，李冰冰則搭配CHAUMET Joséphine Valse Impériale系列高級珠寶，閃耀鑽石與水墨感禮服相互呼應，層次感十足。整體造型融合了法式宮廷華麗感與東方含蓄美學，也讓不少時尚媒體大讚她展現獨特「淡雅水墨風」。

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李冰冰受訪時也坦言，這次重返康城的心情與過往截然不同：

現在比較像來玩。

相較年輕時參加國際盛會的緊繃感，如今多了份自在與從容。

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