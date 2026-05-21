愛你致死不渝｜許錯願隨時惹來殺機　被捧為2026年最出色恐怖片

知名恐怖片製作公司Blumhouse的出品向來低成本高質素，新片《愛你致死不渝》（Obsession）近日在北美上映，憑出色的恐怖氛圍及新奇情節贏盡口碑。電影在國際影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）奪得97%高分，隨即引起不少香港影迷好奇。

Blumhouse製作的新片《愛你致死不渝》（Obsession）近日在北美上映。（《愛你致死不渝》海報）

新片憑出色的恐怖氛圍及新奇情節贏盡口碑。（《愛你致死不渝》劇照）

許錯願隨時惹來惹來殺機

《愛你致死不渝》劇情講述一個害羞的男子Bear暗戀同事Nikki多年，Bear為了偷偷地實現願望，在一間店舖內購買了許願玩具，並許下要Nikki愛上他的願望，這一刻Bear卻不知道許錯願隨時會惹來殺身之禍。許下願望後，Nikki行為180度大轉，瞬間癡迷Bear要成為他的女友，更與他同住，做任何事都形影不離變成極端的迷戀。情況一發不可收拾，Nikki的恐怖行為令他擔驚受怕，便想盡方法取消願望，可惜唯一的出路竟然是死路一條......

許錯願隨時惹來殺機......（《愛你致死不渝》劇照）

許下願望後，Nikki行為180度大轉，瞬間癡迷Bear要成為他的女友。（《愛你致死不渝》劇照）

Nikki對Bear變成極端的迷戀。（《愛你致死不渝》劇照）

北美影迷被嚇窒 大讚電影為2026年最出色恐怖片

電影上周在北美上映，Blumhouse為宣傳新片特別捕捉了影迷入場睇戲的反應。片段中可見，大批男女都被嚇到彈起，有人多次掩面掩耳，更有人嚇到在戲院內大叫。事後影迷接受訪問時，大讚電影恐怖氛圍及不安感非常到位，更認為《愛你致死不渝》是2026年最出色恐怖片。

電影上周在北美上映，Blumhouse為宣傳新片特別捕捉了影迷入場睇戲的反應。（Facebook/@obsessionthemovie）

。片段中可見，大批男女都被嚇到彈起，有人多次掩面掩耳，更有人嚇到在戲院內大叫。（Facebook/@obsessionthemovie）

觀眾大讚電影恐怖氛圍十分到位。（Facebook/@obsessionthemovie）