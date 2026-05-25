施仁毅揭秘《九龍城寨》IP坎坷命運　從流產邊緣到授權日本講談社

由鄭保瑞執導的電影《九龍城寨之終章》4月已經正式開工，近日亦正火熱拍攝中。昨日（24日）香港著名遊戲製作人、漫畫及電影策劃人施仁毅在Facebook發文，感嘆《九龍城寨》這個IP一路走來「先苦後甜」的奇蹟之旅，向網民揭開這個IP誕生背後的波折故事。

《九龍城寨之圍城》的出品人陳羅超（Angus），早前公告《終章》正式開拍。（陳羅超Angus@IG圖片）

本星期劇組移師到尖東拍攝外景，將尖東麼地道一段重現8、90年代的風味。（胡凱欣 攝）

2016年已部署《九龍城寨》大電影項目

施仁毅在社交平台中分享了一張自己在2016年9月15日發佈的貼文，透露當年與原作者余兒、漫畫主編司徒劍僑及監製陳羅超在「小南國」聚餐，當時便已開始籌備第三部漫畫、網絡劇及大電影等項目。提到打造IP的心得，施仁毅直言在各大院校分享時，經常講兩個主題，分別是「努力再努力；等運到！」以及「IP是不小心形成的！」。他指出許多人豪擲預算往往落得「雷聲大雨點小」的下場，而一個IP的成功往往是「不小心」做出來的，更爆金句指：「每個IP同人一樣，都有自己的命運：有些早熟早殘，有些遲來先上岸，每個命格都不同。」

媒體人施仁毅前往探望蔡瀾。（THREADS圖片）

施仁毅發文談《九龍城寨》IP。（Facebook@施仁毅）

施仁毅於2016年9月15日發佈的貼文。（Facebook@施仁毅）

靠監製陳羅超強大信念熬過重重難關

雖然《九龍城寨》現時成績斐然，但當年的影視化之路卻充滿坎坷。施仁毅坦言：「這個IP的命格是先苦後甜，經歷過內容審批問題、導演變動、三年疫情，輾轉到2024年5月才終於上映。」他透露，電影能夠成功面世，主要靠監製陳羅超的強大信念，在過程中肯定面對不少人潑冷水，但對方一直堅持、不斷努力，才讓今日的票房奇蹟發生。

《九龍城寨》出品人陳羅超。（大會提供）

（《九龍城寨之圍城》劇照）

創香港原創IP歷史首例授權日本講談社改編

隨著《九龍城寨之終章》引發網民熱話，施仁毅更在文中拋出驚喜震撼彈，透露原作者余兒在幾個月前向他報喜：「這個IP將會授權日本『講談社』（日本最大的綜合性出版社，曾孕育出《進擊的巨人》、《阿基拉（AKIRA）》、《美少女戰士》等享譽全球的殿堂級動漫作品。）改編漫畫甚至動畫，這是香港原創IP首次得到日本出版社的認可。」

《九龍城寨》原作者余兒親證小說靈魂人物龍捲風的原型人物為張國榮。（莫匡堯 攝）