九龍城寨之終章｜劇組打造80年代璀璨尖東　舊報攤霓虹燈重現眼前

由鄭保瑞執導的電影《九龍城寨之終章》4月已經正式開工，日前（19日）劇組移師到尖東取景，為達迫真效果，劇組於尖東一帶封路進行拍攝。劇組把尖東打造成八十年代充滿紙醉金迷的感覺，除了懷舊橙色電話亭外，連舊式垃圾桶都有，垃圾桶上還有「市政局」的標誌。

懷舊橙色電話亭。(陳順禎 攝)

劇組把尖東打造成八十年代充滿紙醉金迷的感覺。(陳順禎 攝)

琳琅滿目的霓虹燈

說到八十年代，香港作為「東方之珠」，一定少不了琳琅滿目的霓虹燈。霓虹燈曾將這座城市點綴成璀璨的標誌，現時的香港霓虹燈已經少之有少，但劇組都把這些一一重現。

現時的香港霓虹燈已經少之有少。(陳順禎 攝)

琳琅滿目的霓虹燈。(陳順禎 攝)

80年代老爺車排開兩行

劇組更出動到逾10部的古董車來拍攝，這些古董車同時出現在尖東時排場十足。雖然這些80年代的古董車看上去很古舊，但開起來絕對沒問題，連一般嘈吵的引擎聲也沒有。當80年代的的士出現與現今的的士並排時，古董的士顯得非常迷你，更顯現今的士寬敞舒服，形成一個強烈對比。

劇組更出動到逾10部的古董車來拍攝。(陳順禎 攝)

古董車同時出現在尖東時排場十足。(陳順禎 攝)

古董車顯得非常迷你。(陳順禎 攝)

懷舊檔攤有各大的娛樂周刊

劇組亦在尖東重現了懷舊檔攤，攤上的周刊及書藉一點都沒有馬虎，還有各大的娛樂周刊，例如有：《香港電視》、《明星電視》、《清新周刊》、《明報周刊》，這些都是80年代的刊物，除了《明報周刊》仍然活躍外，其他周刊於90年代時已經停刊。

劇組亦在尖東重現了懷舊檔攤。(陳順禎 攝)

懷舊檔攤有各大的娛樂周刊。(陳順禎 攝)

還有不同類型的周刊。(陳順禎 攝)

連煙都是沒有硬紙盒的那種。(陳順禎 攝)

碩果僅存的流動小販

劇組打造80年代的尖東，當然少不了「魚蛋檔」，一車車熱乎乎的魚蛋基本上是當年夜店門口必備的食物。但自1972年後政府不再續發「流動小販牌照」，流動小販已經碩果僅存了，現今大家所見到的「有牌流動小販」已經是末代流動小販了。

劇組打造80年代的尖東，當然少不了「魚蛋檔」。(陳順禎 攝)

製作組絕無馬虎。(陳順禎 攝)