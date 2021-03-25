琦溫絲莉20歲女兒正式出道拍戲　顏值震驚網民

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-03-25 23:00

奧斯卡影后琦溫絲莉（Kate Winslet）與第一任丈夫Jim Threapleton育有一名女兒Mia，不經不覺這位星二代已經20歲，更跟隨琦溫絲莉的步伐成為一名演員，不過對比演技，Mia的外貌更吸引網民注意。

網民指Mia沒有遺傳到母親琦溫絲莉的美貌。（劇照）

2000年出生的Mia，早於2014年曾客串琦溫絲莉主演電影《凡爾賽宮的小風波》（A Little Chaos）中客串過，但要數正式出道作，應該是去年公開的意大利驚慄電影《Shadow》。近日Mia受訪透露接拍電影處女作的淵源，原來《Shadow》是她第一次試鏡的作品，連電影劇本都是第一次睇，想不到就一擊即中。

當年Mia客串《凡爾賽宮的小風波》時仍相當稚嫩。（電影截圖）

Mia本身有閱讀障礙，所以花了很多時間及心機去研讀劇本，反覆地看了無數次才能牢牢記住對白。作為影后的女兒，她表示以前進出片場的機會不多，每次看著母親演戲，每一秒都十分享受，更深深感受到母親有多努力。

不過網民更關心的是Mia的外貌，雖然琦溫絲莉多年來被取笑身形圓潤，但其五官都算精緻，但Mia似乎沒有遺傳母親的美貌，外表較為平凡，慘被網民指沒有明星相。

點擊下圖睇Mia近照