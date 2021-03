王家衛回應「香港電影已死」：我對這廢話已感到厭倦，講完！

撰文: 許育民 最後更新日期: 2021-03-26 13:21

由王家衛領軍的澤東電影今年踏入30周年,一連串的慶祝活動即將舉行。當中包括多部經數碼修復的舊作會重新上畫。而日前王家衛接受外國傳媒電郵訪問,被問到怎樣看「香港電影已死」之說時,王大導都動氣了︰「我對『香港電影已死』這廢話已感到厭倦,講完!」

王家衛甚少對任何事件作評論,今次算罕有。(資料圖片)

早前,蕭若元及游學修就「香港電影已死」的議題討論得如火如荼,今次訪問外媒也有就此作出提問,王家衛就罕有地開腔回應︰「我對『香港電影已死』這廢話已感到厭倦,大家都喜歡看電影,講完!」(原句︰I’m tired of all this ‘cinema is dead’ shit. People enjoy watching movies, period.)王家衛特意在尾句加上「Period」一字,以加強討論到此為止,沒有討論餘地的意思。

好明顯王大導覺得這些討論無聊無營養,更提出實際的建議︰「現在使大家猶豫不決的是在疫情下看電影的風險和費用,對於真正關心電影業未來的大家,我建議在戲院重開時買一張票,以支持當地的電影院,因為好多戲院都是勉強經營,我們至少要保持這種積極態度。」

早前,另一殿堂級導演杜琪峯(杜Sir),亦在節目《鏗鏘說》中回應這說法︰「20年前我已經聽過香港電影死咗,嗰位先生咁講佢都唔識咩係電影,佢識搵食但唔識電影;佢靠電影搵食但唔係做電影,所以做電影嘅年輕人千祈唔好聽,呢句說話係廢話!講個啲人根本唔了解電影,佢自己冇得撈,以為人哋都冇得撈。」