王家衛製作30分鐘短片記錄澤東30年　大量未曝光片段一晚限定放送

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-04-02 22:00

今年是澤東電影成立30周年，為隆重其事，第45屆香港國際電影節安排了特備環節︰「澤東三十 念念不忘」，為影迷帶來全新修復的王家衛代表作──《墮落天使》（1995）、《春光乍洩》（1997）、《花樣年華》（2000）及《2046》（2004）。

《香港01》收到可靠消息，導演王家衛為回饋影迷的支持，會特別在今晚（2/4，晚上10時）《春光乍洩》放映會上，送上一個超級彩蛋，於片尾放映一條長達30分鐘的短片，紀錄澤東30年來的點滴，當中更會播出大量未曝光片段。

紀念短片選擇在《春光乍洩》放映會上播放，看來王家衛對該片有一份情意結。（《春光乍洩》劇照）

自踏入澤東30周年慶以來，導演王家衛一直忙於安排作品的修復版，在世界各地影展舉行放映會，而今年香港國際電影節，便安排了其中4部經典讓大家回味。不過斷想不到，王導原來對影迷非常貼心，特別製作了一條長達30分鐘的短片，選擇在放映完《春光乍洩》後播出，而30分鐘正好代表澤東走過的30年，而且當中會有大量未曝光片段，令人期待。

王家衛為澤東三十準備了不少放映活動，亦特別製作了一條長30分鐘的紀念短片。（視覺中國）

電影節的門票一早已售罄，加場的場次亦一票難求。(網頁截圖)

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據知有這個「神秘放映」安排，除了想讓入場觀眾有驚喜，最重要是不想預先公布有特別放映後，會惹來搶飛及炒飛熱，希望讓一眾支持者欣賞到。看來這是王家衛讓大家參與的一場緣份遊戲。雖然有神秘放映的消息一直沒有公開，但4場的門票亦一早爆滿，更一度加場，而有幸買到《春光乍洩》場次的朋友，據知約有800位，非常難得。至於該紀念短片在今晚放映後，會否再作公開播放就未有消息，大家要密切留意。