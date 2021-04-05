【天使愛美麗】柯德莉塔圖一片成名　女神高顏值廿年來不變

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-05 08:30

法國電影《天使愛美麗》（The Fabulous Destiny of Amélie Poulain）在2001年在香港上映時，曾掀起一股法式小清新熱潮，女主角柯德莉塔圖（Audrey Tautou）更被奉為女神。當年的冬菇頭配精緻五官，古靈精怪但又帶點仙氣，令觀眾留下深刻印象。二十年過去，當年的「愛美麗」依然美麗，仙氣不減，不愧為女神級人物。

《天使愛美麗》的柯德莉塔圖令人驚艷。（電影截圖）

《天使愛美麗》講述女主角「愛美麗」的生存目的是為了幫助身邊人解決生活中的煩惱，這使她想出各種不同的方法去改變人們的命運，並爲自己創造一個幻想世界。有一天，愛美麗遇見一個奇怪、與眾不同的男子尼諾，從此改變了她的命運。雖然被尼諾深深吸引，但愛美麗仍與他玩捉迷藏遊戲，害怕向這位魅力無窮的年輕人打開心扉。

形象清純的柯德莉塔圖亦有過性感演出。（電影截圖）

現年44歲的柯德莉塔圖自小便對演戲有濃厚興趣，20年歲時正式入行拍戲，其實在《天使愛美麗》推出前，柯德莉在法國本土已小有名氣，而「愛美麗」一角就令她紅遍全球，被指氣質似足傳奇女星柯德莉夏萍（Audrey Hepburn），獲得到荷里活發展的機會，參演了《達文西密碼》（The Da Vinci Code）等大片。

重溫柯德莉塔圖過往演出

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不過由於「愛美麗」的形象太深入民心，柯德莉似乎被定形，但她沒有刻意突破求變，反之默默耕耘地演出，總算長拍長有。而她的顏值亦沒有因歲月而減退，仍然仙氣十足，跟20年前相比，只是多了幾分成熟。

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