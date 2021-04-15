3D肉蒲團｜十周年推蕭若元特別版　原來有續集仲改埋名

撰文： 陳穎思 最後更新日期： 2021-04-15 17:57

2011年上映的《3D肉蒲團之極樂寶鑑》打著「全球首部3D三級片」的旗號，加上有中、港、日多位美女參演，未上映就話題十足，掀起一股十八禁熱潮。上畫當日收258萬港元票房，打破《阿凡達》（Avatar）及《鐵達尼號》（Titanic）保持的本地開畫票房紀錄，最後電影大收4,100萬港元，成為當年香港華語片票房冠軍。

事隔十年，片方千特別推出片長128分鐘的「《3D肉蒲團之極樂寶鑑》十周年蕭若元版」，為監製兼編劇蕭若元的特別剪輯、未曾在戲院播放過的版本。另外片方亦透露原來當年曾計劃開拍續集，連片名都改埋，何解拍唔成呢？

雷凱欣的戲份為一眾女主角中最少，但話題性十足。（劇照）

當年《3D肉蒲團之極樂寶鑑》上映時曾掀起一輪撲飛熱潮，飾演「未央生」的日本男演員葉山豪大戰各地美女，包括內地女演員藍燕、香港代表「雷神」雷凱欣，以及日本AV女優原紗央莉及周防雪子等等。久違了的港產三級片種，加上雷凱欣「一秒露點之謎」及「人體爆炸」等話題，成功引起網民熱議，甚至吸引內地旅遊公司組團來港睇戲，帶挈票房大收。

重溫《3D肉蒲團之極樂寶鑑》精彩場面

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為了紀念電影上映十周年，片方「《3D肉蒲團之極樂寶鑑》十周年蕭若元版」，這個未曾在戲院播放過的版本由監製兼編劇蕭若元特別剪輯，蕭定一表示昨日看見Facebook彈出動態回顧，正是十年前錢國偉與女性友人出席《3D肉蒲團》首映後派對的相片，可是好友都已相繼離開：「珍惜眼前人，身邊愛嘅人，你若無情我便休，往事如昨易白頭，咁就10年。」

身在日本的葉山豪拍片回應《3D肉蒲團》十周年：「到依家十年後，一啲後悔都冇。我拍咗幾十部戲，最高票房係呢部，對我嚟講係代表作，同埋拍咗之後喺香港、內地同其他國家嘅fans都增加好多」．他笑言自己不會再接「唔着衫嘅戲」，拍《3D肉蒲團》時已婚，大女現已16歲，兒子亦就讀小學五年班。（電影公司提供）

藍燕最近改名藍心妍，主戰國內市場，她稱當時看《3D肉蒲團》劇本後被吸住：「咁好嘅戲冇理由唔拍，嗰時我有買呢部戲嘅股票（參與投資股份），我係個小女仔，拍完好似長大咗，由小妹妹到女人嘅變化」，藍燕更謂如果時光倒流，她都會接拍《3D肉蒲團》。（電影公司提供）

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此外，片方亦透露本來構思於2012年開拍《3D肉蒲團》續集《肉蒲團之扶桑千人斬》，但因為三級片煙花過後熱情冷卻，當時剛開發3D電影特技成為《3D肉蒲團》其中一個成功因素，但之後在特技上難以突破，加上香港電影市場不停變化，所以只能擱置計劃。